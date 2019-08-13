Кристина Асмус показала обнаженный снимок из ванной

На снимке Кристина Асмус находится в ванной и сидит спиной к фотографу. Супруга Гарика Харламова полностью обнажена и смотрит вперед. Перед ней открывается вид на небольшой бассейн, расположенный на территории ее жилища. Также можно заметить, что в воде в ванне плавают множество лепестков красных роз. Данное обновление знаменитость прокомментировала кратко: «Дзен».Поклонники Кристины Асмус были восхищены ее новым обнаженным снимком. Подписчики актрисы отметили, что у нее уже не первый получается сделать такое фото не откровенным, а эстетичным и красивым. Многие из них в очередной раз написали множество комплиментов фигуре знаменитости и заявили, что она выглядит потрясающе. При этом нашлись и те, кто назвал снимок слишком откровенным. Они уверены, что такие фотографии не должны появляться в социальных сетях.Напомним, сейчас Кристина Асмус сама отдыхает на Мальдивах. Знаменитость рассказала о том, что у ее супруга Гарика Харламова в этом году не получится найти время для полноценного отпуска.