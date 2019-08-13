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Кристина Асмус показала обнаженный снимок из ванной

Известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram свой очередной обнаженный снимок. Знаменитость показала подписчикам фото из ванной, сделанное во время своего текущего отпуска на Мальдивах.
Кристина Асмус показала обнаженный снимок из ванной

На снимке Кристина Асмус находится в ванной и сидит спиной к фотографу. Супруга Гарика Харламова полностью обнажена и смотрит вперед. Перед ней открывается вид на небольшой бассейн, расположенный на территории ее жилища. Также можно заметить, что в воде в ванне плавают множество лепестков красных роз. Данное обновление знаменитость прокомментировала кратко: «Дзен».

Поклонники Кристины Асмус были восхищены ее новым обнаженным снимком. Подписчики актрисы отметили, что у нее уже не первый получается сделать такое фото не откровенным, а эстетичным и красивым. Многие из них в очередной раз написали множество комплиментов фигуре знаменитости и заявили, что она выглядит потрясающе. При этом нашлись и те, кто назвал снимок слишком откровенным. Они уверены, что такие фотографии не должны появляться в социальных сетях.

Напомним, сейчас Кристина Асмус сама отдыхает на Мальдивах. Знаменитость рассказала о том, что у ее супруга Гарика Харламова в этом году не получится найти время для полноценного отпуска.



 
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 21:00

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