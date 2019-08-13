В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от насмешек
В Камбоджи девочка родилась с неустановленным заболеванием и из-за него имеет лицо бабушки. Внешний вид 10-летнего ребенка привел к тому, что она страдает от насмешек, причем оскорбляют ее даже родные братья и сестры.
10-летняя девочка Бо Точная причина, почему 10-летняя девочка имеет лицо старушки, не установлена. Все дело в том, что ребенка ни разу не водили в больницу, поэтому она не знает свой диагноз. Местные монахи считают, что все дело в плохой карме, преследующей ее еще с прошлой жизни. Они советует ей правильно себя вести и очистить свою душу.
Врачи отмечают, что причиной такого лица у 10-летней девочки могут быть всего 2 болезни. Первая – это липодистрофия. Она приводит к нарушению создания жировой ткани, что провоцирует обвисшую кожу. Второй вариант – это дерматолиз Алибера, заключающийся в уменьшении эластичности кожных покровов.
Сама же жительница Камбоджи мечтает заработать денег и сделать пластическую операцию. Девочка хочет быть красивой и избавиться от регулярных насмешек и оскорблений со стороны окружающих.
10-летняя девочка Бо Точная причина, почему 10-летняя девочка имеет лицо старушки, не установлена. Все дело в том, что ребенка ни разу не водили в больницу, поэтому она не знает свой диагноз. Местные монахи считают, что все дело в плохой карме, преследующей ее еще с прошлой жизни. Они советует ей правильно себя вести и очистить свою душу.
Врачи отмечают, что причиной такого лица у 10-летней девочки могут быть всего 2 болезни. Первая – это липодистрофия. Она приводит к нарушению создания жировой ткани, что провоцирует обвисшую кожу. Второй вариант – это дерматолиз Алибера, заключающийся в уменьшении эластичности кожных покровов.
Сама же жительница Камбоджи мечтает заработать денег и сделать пластическую операцию. Девочка хочет быть красивой и избавиться от регулярных насмешек и оскорблений со стороны окружающих.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:48