АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
EUR 73.12 USD 65.43
Курс валют на 13.08.2019

Специалисты рассказали, как предотвратить снижение пенсий

Специалисты выяснили, из-за чего человек может получить меньшую пенсию или уже предоставляемые выплаты. Кроме того, они перечислили способы предотвратить это.
Специалисты рассказали, как предотвратить снижение пенсий

Как известно, немало людей при выходе на пенсию удивляются её небольшим размерам, хотя их стаж довольно высок. Оказывается, что некоторые работодатели специально не уплачивают в ПФР всю необходимую сумму. Стоит помнить, что страховой стаж не учитывает время, потраченное на стажировку, даже если человека направили по работе и выплачивали стипендию. В любом случае данное время в стаж не попадет и не повлияет на подсчет пенсии.

Другие уловки работодателей заключаются в выплате какой-либо части средств в качестве премии или разделения на официальную и неофициальную части. Во избежание этого следует наблюдать за отчислениями компании, в которой работает человек – для этого хватит и соответствующей выписки, подытожили эксперты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Вышел гибридный кроссовер Lincoln Aviator с 501-й…
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева призналась, что не пустит сына в школу в третий…
Экс-супруг Ани Лорак показал нежное фото с дочерью в…
Ученые узнали, почему люди по-разному реагируют на…
Ольга Бузова сравнила себя с…
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в…
Xiaomi выпустила улучшенную версию робота-пылесоса Mijia с новыми…
Валерия устроила тренировку с 12-килограммовой…
Ученые узнали причину развития поликистоза…
Звезда «Дома-2» Антон Гусев увековечил на бедре текст молитвы «Отче…
Во время трансляции МКС уфолог обнаружил исчезнувшую…
Наталья Рудова опровергла слухи о своей…
Ученые узнали новые факты о биологических часах…
Звезда «Дома-2» Виктор Шароваров о беременности Саши Шевы: «Это не повод…
Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали пародию на героев фильма "Мистер и миссис…
Роспотребнадзор рассказал об опасности кредитов в долларах и…
Цена шпагатов: Похудевшая Волочкова почти ничего не…
Певица Аланис Мориссетт родила третьего…
Фальшивый зарядный кабель iPhone позволяет хакерам взламывать…
Звезда «Дома-2» Антонина Тодерика родила первенца после страшного…
Песков сообщил о позитивном отношении Путина к…
Актриса Сара Сильверман осталась без работы из-за расисткой шутки десятилетней…
Звезда «Дома-2» Александра Шева…
Яблоки, чай и умеренные вредные привычки являются секретами долгой…
Кэти Пэрри обвиняется в сексуальных домогательствах и публичном…
В Сети вспомнили про уникальный внедорожник «Кентавр-2160» на базе…
Любовь Успенская призналась, что после аварии ее дочь замкнулась в…
Микробиом влагалища может защищать женщину от…
Кети Топурия отдыхает в Италии с таинственным…
В Великобритании двух подружек невесты высмеяли за неподобающие…
Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов исполнил свою заветную…
Находящаяся на 9 месяце беременности Анастасия Решетова прокатилась на…
Жирная пища блокирует контроль аппетита и вызывает…
Елена Яковлева превратилась в Бабу Ягу ради…
Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на…
Виталина Цымбалюк-Романовская ищет встречи с Арменом…
В Камбоджи девочка родилась с лицом старушки и теперь страдает от…
Дрейк побил три рекорда The Beatles и посвятил этому новое…
В Сети опять обсуждают разрыв Ксении Бородиной с Курбаном…
Любовница Филиппа Барона из «Улиц разбитых фонарей» требует у него 1,5 млн…
Просмотреть все новости