Специалисты рассказали, как предотвратить снижение пенсий





Как известно, немало людей при выходе на пенсию удивляются её небольшим размерам, хотя их стаж довольно высок. Оказывается, что некоторые работодатели специально не уплачивают в ПФР всю необходимую сумму. Стоит помнить, что страховой стаж не учитывает время, потраченное на стажировку, даже если человека направили по работе и выплачивали стипендию. В любом случае данное время в стаж не попадет и не повлияет на подсчет пенсии.Другие уловки работодателей заключаются в выплате какой-либо части средств в качестве премии или разделения на официальную и неофициальную части. Во избежание этого следует наблюдать за отчислениями компании, в которой работает человек – для этого хватит и соответствующей выписки, подытожили эксперты.