Специалисты рассказали, как предотвратить снижение пенсий
Специалисты выяснили, из-за чего человек может получить меньшую пенсию или уже предоставляемые выплаты. Кроме того, они перечислили способы предотвратить это.
Как известно, немало людей при выходе на пенсию удивляются её небольшим размерам, хотя их стаж довольно высок. Оказывается, что некоторые работодатели специально не уплачивают в ПФР всю необходимую сумму. Стоит помнить, что страховой стаж не учитывает время, потраченное на стажировку, даже если человека направили по работе и выплачивали стипендию. В любом случае данное время в стаж не попадет и не повлияет на подсчет пенсии.
Другие уловки работодателей заключаются в выплате какой-либо части средств в качестве премии или разделения на официальную и неофициальную части. Во избежание этого следует наблюдать за отчислениями компании, в которой работает человек – для этого хватит и соответствующей выписки, подытожили эксперты.
Как известно, немало людей при выходе на пенсию удивляются её небольшим размерам, хотя их стаж довольно высок. Оказывается, что некоторые работодатели специально не уплачивают в ПФР всю необходимую сумму. Стоит помнить, что страховой стаж не учитывает время, потраченное на стажировку, даже если человека направили по работе и выплачивали стипендию. В любом случае данное время в стаж не попадет и не повлияет на подсчет пенсии.
Другие уловки работодателей заключаются в выплате какой-либо части средств в качестве премии или разделения на официальную и неофициальную части. Во избежание этого следует наблюдать за отчислениями компании, в которой работает человек – для этого хватит и соответствующей выписки, подытожили эксперты.
Экономика
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:55