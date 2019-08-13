Блогеры сравнили Renault Arkana и Lada Vesta Sport на трассе





Такое сравнение блогерам пришло в голову неслучайно. Французский кроссовер Renault Arkana появился на российском рынке относительно недавно, и его ценник оказался практически идентичен отечественному седану Lada Vesta Sport, базовые комплектации обоих авто можно приобрести за 1 млн рублей. Именно поэтому было принято решение сравнить эти модели непосредственно на столичной гоночной трассе и узнать, какой автомобиль окажется быстрее.Под капотом у Renault Arkana находится 1,3-литровый турбированный двигатель, способный выдавать 150 лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с вариатором. Все это позволяет авто разгоняться до «сотни» за 10,2 секунды.Непосредственное сравнение показало, что российский Lada Vesta Sport оказывается значительно быстрее своего конкурента Renault Arkana. В двух проведенных заездах отечественный автомобиль опередил француза более чем на корпус. При этом водители упомянули, что у седана коробка переключения передач механическая, а у кроссовера – автоматическая. Несмотря на то, что новинка уступает конкуренту в скорости, она превосходит его в плане дизайна, оснащения и отделки салона.