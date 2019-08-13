В Архангельской области в массовом ДТП погибли два человека





ДТП случилось 12 августа на трассе М-8 «Холмогоры». По предварительной информации, водитель иномарки Opel Corsa потерял управление и вылетел на полосу встречного движения, где случилось столкновение авто с двумя другими – LADA Priora и Volkswagen Tiguan. После этого внедорожник отскочил в сторону и врезался в грузовой автомобиль. Все это привело к массовому ДТП, образованию пробки и гибели двух человек. Среди них оказались водитель и пассажир LADA Priora. Уже удалось установить их личности, это были мужчина и женщина в возрасте 45 лет. Еще три человека в аварии получили повреждения – водитель и пассажир Opel Corsa, а также россиянин 1995 года рождения, находившийся в салоне LADA Priora. Все они были доставлены в больницу, подробности их состояния не сообщаются.На месте ДТП работают сотрудники архангельского ГИБДД и полиции. Они проводят изучение тормозных следов на дорожном полотне, осматривают поврежденные автомобили и опрашивают свидетелей. По мере установления всех фактов относительно массового ДТП, ставшего смертельным, местное ГИБДД будет информировать граждан.