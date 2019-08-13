Названы три простых способа, как безболезненно перестроить свой организм к осени





Прежде всего, необходимо немного изменить рацион питания, увеличив количество витаминов, ведь в дождливую погоду обостряются хронические недуги и вирусы. Каждый день нужно употреблять до 400 грамм фруктов, в частности, цитрусовых, так как они укрепят иммунную систему и обеспечат подавление микробной среды в организме. Не менее полезным является и чай с добавлением корицы, имбиря, малины или земляники, а вместо сахара лучше добавить мёд. К слову, ягоды способствуют иммуномодулирующему эффекту.Кроме того, осенью лучше отказаться от очень жирной и тяжелой пищи, так как в период с сентября по ноябрь она является большой нагрузкой для организма. Изменения должны коснуться и образа жизни: например, вместо просмотра телевизора лучше прочитать книгу или заняться спортом. Что касается одежды, то она не должна быть многослойной, подытожили эксперты.