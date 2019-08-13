Названы три простых способа, как безболезненно перестроить свой организм к осени
Специалисты рассказали о трёх простых методах, позволяющих очень быстро перестроить организм к осени. Благодаря ним вероятность «сезонной хандры» значительно снизится, а также сохранится заряд бодрости.
Прежде всего, необходимо немного изменить рацион питания, увеличив количество витаминов, ведь в дождливую погоду обостряются хронические недуги и вирусы. Каждый день нужно употреблять до 400 грамм фруктов, в частности, цитрусовых, так как они укрепят иммунную систему и обеспечат подавление микробной среды в организме. Не менее полезным является и чай с добавлением корицы, имбиря, малины или земляники, а вместо сахара лучше добавить мёд. К слову, ягоды способствуют иммуномодулирующему эффекту.
Кроме того, осенью лучше отказаться от очень жирной и тяжелой пищи, так как в период с сентября по ноябрь она является большой нагрузкой для организма. Изменения должны коснуться и образа жизни: например, вместо просмотра телевизора лучше прочитать книгу или заняться спортом. Что касается одежды, то она не должна быть многослойной, подытожили эксперты.
Прежде всего, необходимо немного изменить рацион питания, увеличив количество витаминов, ведь в дождливую погоду обостряются хронические недуги и вирусы. Каждый день нужно употреблять до 400 грамм фруктов, в частности, цитрусовых, так как они укрепят иммунную систему и обеспечат подавление микробной среды в организме. Не менее полезным является и чай с добавлением корицы, имбиря, малины или земляники, а вместо сахара лучше добавить мёд. К слову, ягоды способствуют иммуномодулирующему эффекту.
Кроме того, осенью лучше отказаться от очень жирной и тяжелой пищи, так как в период с сентября по ноябрь она является большой нагрузкой для организма. Изменения должны коснуться и образа жизни: например, вместо просмотра телевизора лучше прочитать книгу или заняться спортом. Что касается одежды, то она не должна быть многослойной, подытожили эксперты.
Общество
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:24