Юрий Дудь признался, что сказал бы Владимиру Путину при встрече

Интервьюер рассказал, как бы ответил на свой любимый вопрос, касающийся президента РФ. В своих выпусках на YouTube блогер всегда интересуется у гостей своей студии, о чем бы они спросили у Путина при встрече.Находясь на рок-фестивале «Чернозем», тот же вопрос задали уже самому Дудю. На этот раз он вспомнил слова фронтмена рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова. «Хватит», - так бы прозвучали слова блогера. Интервью со Шнуровым вышло на канале журналиста еще в 2017 году, и до сих пор пользуется популярностью в Сети.