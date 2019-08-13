Представлен гоночный болид Ford Mustang Shelby GT350R 2020
Ford разработала новый Mustang Shelby GT350R 2020, который позиционируется как гоночный автомобиль. От стандартной модификации он будет отличаться передней подвеской и некоторыми иными параметрами.
Основой для новой машины является GT350, при этом она оснащена новыми техническими особенностями. Мотор остался прежним, под капотом станет функционировать V8-агрегат на 5,2 литра, способный генерировать мощность в 533 лошадиных сил. В движение болид приводится благодаря шестискоростной «механике». Передний расширенный сплиттер по-прежнему остался в экстерьере автомобиля, в целом, дизайн разработчики оставили без особенных изменений.
От оригинала передняя подвеска в Ford Mustang Shelby GT350R 2020 отличается оригинальными рычагами и поворотными кулаками. В салоне имеются всего лишь два кресла, из оснащения можно также отметить углепластиковые колеса. На рынок новый Ford Mustang выйдет осенью по цене 67 000 долларов.
Основой для новой машины является GT350, при этом она оснащена новыми техническими особенностями. Мотор остался прежним, под капотом станет функционировать V8-агрегат на 5,2 литра, способный генерировать мощность в 533 лошадиных сил. В движение болид приводится благодаря шестискоростной «механике». Передний расширенный сплиттер по-прежнему остался в экстерьере автомобиля, в целом, дизайн разработчики оставили без особенных изменений.
От оригинала передняя подвеска в Ford Mustang Shelby GT350R 2020 отличается оригинальными рычагами и поворотными кулаками. В салоне имеются всего лишь два кресла, из оснащения можно также отметить углепластиковые колеса. На рынок новый Ford Mustang выйдет осенью по цене 67 000 долларов.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:47