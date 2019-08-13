80% работающих мигрантов пользуются цифровыми технологиями, чтобы платить налоги в бюджет Москвы
Для уплаты налогов в московский бюджет 80% работающих в мегаполисе иностранных граждан, активно пользуются цифровыми технологиями. Как рассказал глава столичного ДЭПиР Денис Тихонов, за период январь-июнь нынешнего года получившими патент на работу в городе иностранными гражданами было в общей сложности выплачено в качестве налогов 8,6 миллиарда рублей налогов. За первое полугодие в российской столице выдали 261000 патентов на работу. Порядка 210000 патентов их получатели оплатили посредством квитанций с QR кодом, позволяющим в кратчайшие сроки провести платеж.
По словам Дениса Тихонова, сейчас к помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет иностранного гражданина» на регулярной основе прибегают 30% (80000 человек) иностранных граждан, которые получили патент на работу в российской столице. С помощью этого онлайн-сервиса мигранты могут в кратчайшие сроки проводить необходимые платежи, а также получать нужную им информацию.
По словам Дениса Тихонова, сейчас к помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет иностранного гражданина» на регулярной основе прибегают 30% (80000 человек) иностранных граждан, которые получили патент на работу в российской столице. С помощью этого онлайн-сервиса мигранты могут в кратчайшие сроки проводить необходимые платежи, а также получать нужную им информацию.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 07:52