80% работающих мигрантов пользуются цифровыми технологиями, чтобы платить налоги в бюджет Москвы





По словам Дениса Тихонова, сейчас к помощи онлайн-сервиса «Личный кабинет иностранного гражданина» на регулярной основе прибегают 30% (80000 человек) иностранных граждан, которые получили патент на работу в российской столице. С помощью этого онлайн-сервиса мигранты могут в кратчайшие сроки проводить необходимые платежи, а также получать нужную им информацию.