Опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон





Сериал «Утреннее шоу» станет первым крупным эксклюзивом для нового стримингового сервиса AppleTV Plus. Анонс этого проекта и платформы состоялся одновременно и вызвал бурю положительных откликов от многих критиков и обычных зрителей. Немаловажную роль в этом сыграли актеры, подобранные на главные роли. В их числе оказались Стив Каррел, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон. Также в проекте задействовали: Нестора Карбонелла, Билли Крудапа, Марка Дюпласса и Гугу Эмбата-Ро.История сериала «Утреннее шоу» расскажет о работниках данного телешоу, выходящего на одном из каналов. Детали сюжета до сих пор держатся в тайне, однако слова героини Риз Уизерспун позволяют сделать вывод о том, что главные герои будут не самыми порядочными журналистами., - заявляется она.Точная дата премьеры сериала «Утреннее шоу» пока не известна. При этом не раз сообщалось, что выход запланирован на осень 2019 года. В настоящий момент запланированы сьемки двух сезонов по 10 эпизодов. Каким образом будут появляться серии – неизвестно. Возможно, AppleTV Plus последует примеру Netflix и будет открывать доступ ко всему сезону сразу.