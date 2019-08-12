Опубликована песня Брюса Спрингстина, не попавшая в «Гарри Поттера»





Брюс Спрингстин надеялся, что его музыкальное творение прозвучит в кинолентах о маленьком волшебнике, но авторы киносаги посчитали иначе. В результате артист «передал» композицию Гуриндеру Чадхи, и ее можно услышать в фильме «Ослепленные светом».Картина рассказывает о подростке из семьи эмигрантов из Пакистана. Он приезжает в Великобританию и устраивается в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина. В «Ослепленных светом», помимо «Y’ll Stand by you» прозвучат еще несколько треков композитора. Сам фильм выйдет на российские экраны в середине октября текущего года.