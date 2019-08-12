Режиссер "Мстителей: Финал" объяснил нежелание прощаться с Черной вдовой





После выхода фильма “Мстители. Финал” публика раскритиковала создателей за отсутствие церемонии прощания с Наташей Романофф. Фанаты отмечали в соцсетях, что по сравнению с погибшим Тони Старком, похороны персонажа Скарлетт Йоханссон остались нераскрытыми. Выяснилось, что на это попросту не хватило экранного времени. Руссо также отметил, что Роберт Дауни-младший больше во франшизе не появится, а у Черной вдовы есть еще один фильм.Согласно сюжету фильма, Черная вдова погибает ради спасения Камня души. Посвященный персонажу фильм выйдет в прокат 1 мая 2020 года, а события в нем покажут, как разворачивалась история после фильма “Первый мститель: Противостояние”.