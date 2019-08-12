Принц Гарри и Меган Маркл при посещении Шотландии получат другие имена и титулы
Принц Гарри и Меган Маркл запланировали посещение Шотландии в ближайшее время. Сообщается, что после приезда в эту страну представители королевской семьи получат новые имена и титулы – граф и графиня Дамбартон.
Об этом стали сообщать британские СМИ со ссылкой на свои источники в окружении монархов. После своей свадьбы в мае прошлого года принц Гарри и Меган Маркл получили титулы – герцог и герцогиня Сассекские. Несмотря на это, после пересечения границы с Шотландией они будут иметь другие имена. Согласно традициям, их должны называть в честь имения, расположенного на территории этой страны. В случае супругов это городок Дамбартон, чье население составляет 20 тысяч человек, он располагается в 195 километрах от Балморала. На его территории находится резиденция королевы Елизаветы II, замок Балморал.
Что касается титулов, то принца Гарри и Меган Маркл «понизят» до графа и графини. Они находятся на третьей строчке в британской социальной иерархии после герцога и маркиза, а за ними следуют виконты и бароны. Именно поэтому супругов на территории Шотландии будут называть граф и графиня Дамбартон, а все остальные их звания будут временно забыты, однако ситуация вернется на круги своя, когда они прибудут обратно в Англию. Визит членов королевской семьи запланирован на август, точные даты не называются.
Следует отметить, что принц Гарри стал третьим графом Дамбартона.
Об этом стали сообщать британские СМИ со ссылкой на свои источники в окружении монархов. После своей свадьбы в мае прошлого года принц Гарри и Меган Маркл получили титулы – герцог и герцогиня Сассекские. Несмотря на это, после пересечения границы с Шотландией они будут иметь другие имена. Согласно традициям, их должны называть в честь имения, расположенного на территории этой страны. В случае супругов это городок Дамбартон, чье население составляет 20 тысяч человек, он располагается в 195 километрах от Балморала. На его территории находится резиденция королевы Елизаветы II, замок Балморал.
Что касается титулов, то принца Гарри и Меган Маркл «понизят» до графа и графини. Они находятся на третьей строчке в британской социальной иерархии после герцога и маркиза, а за ними следуют виконты и бароны. Именно поэтому супругов на территории Шотландии будут называть граф и графиня Дамбартон, а все остальные их звания будут временно забыты, однако ситуация вернется на круги своя, когда они прибудут обратно в Англию. Визит членов королевской семьи запланирован на август, точные даты не называются.
Следует отметить, что принц Гарри стал третьим графом Дамбартона.
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:13