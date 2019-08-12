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Принц Гарри и Меган Маркл при посещении Шотландии получат другие имена и титулы

Принц Гарри и Меган Маркл запланировали посещение Шотландии в ближайшее время. Сообщается, что после приезда в эту страну представители королевской семьи получат новые имена и титулы – граф и графиня Дамбартон.
Принц Гарри и Меган Маркл при посещении Шотландии получат другие имена и титулы

Об этом стали сообщать британские СМИ со ссылкой на свои источники в окружении монархов. После своей свадьбы в мае прошлого года принц Гарри и Меган Маркл получили титулы – герцог и герцогиня Сассекские. Несмотря на это, после пересечения границы с Шотландией они будут иметь другие имена. Согласно традициям, их должны называть в честь имения, расположенного на территории этой страны. В случае супругов это городок Дамбартон, чье население составляет 20 тысяч человек, он располагается в 195 километрах от Балморала. На его территории находится резиденция королевы Елизаветы II, замок Балморал.

Что касается титулов, то принца Гарри и Меган Маркл «понизят» до графа и графини. Они находятся на третьей строчке в британской социальной иерархии после герцога и маркиза, а за ними следуют виконты и бароны. Именно поэтому супругов на территории Шотландии будут называть граф и графиня Дамбартон, а все остальные их звания будут временно забыты, однако ситуация вернется на круги своя, когда они прибудут обратно в Англию. Визит членов королевской семьи запланирован на август, точные даты не называются.

Следует отметить, что принц Гарри стал третьим графом Дамбартона.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:13

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