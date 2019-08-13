Медики дали рекомендации по правильному началу диеты





Перед началом диеты важно найти единомышленника, который сможет поддержать во время перехода на ограниченное питание или совместно с ним придерживаться рекомендаций. Эксперты отмечают, что похвала и оценка результатов помогают продолжать путь к достижению цели. Перед началом диеты и тренировок следует измерить свои параметры, а также узнать точный размер одежды. При правильном питании диетологи советуют начинать день со стакана воды, чтобы избавиться от токсинов и шлаков. При этом не нужно вычеркивать из рациона сладкое, например, пироги и черный шоколад полезно влияют на организм, но в их употреблении важно придерживаться нормы в порции.Диетологи назвали голод опасным, а вот частые перекусы и правильное питание будут способствовать похудению. Стоит отказаться от алкоголя, вредных снеков, газировки и жареных продуктов. Тренировкам будет способствовать удобная и красивая спортивная форма и обувь.