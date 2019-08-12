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Флот США откажется от сенсорного управления в пользу механического

Военно-морской флот (ВМФ) США уже скоро откажется от сенсорного управления в своих эсминцах типа «Арли Берк». Выбор был сделан в пользу механических систем из-за инцидента в 2017 году, когда американский боевой корабль столкнулся с нефтяным танкером.

Тогда эсминец «Джон С. Маккейн» врезался в гражданское судно в Сингапурском проливе. Из-за этого происшествия 10 человек погибли, многие пострадали. После этого ВМФ США начали проверку ситуации, и она закончилась совсем недавно. Причиной столкновения эсминца и нефтяного танкера назвали сложное сенсорное управление первого, из-за которого экипаж в один момент практически полностью утратил контроль над судном.

Американские военные признали, что изменения в вопросе внедрения новых технологий были слишком стремительными и очень часто необдуманными. Кроме того, морякам не дали достаточно времени, чтобы набраться опыта в управлении с помощью сенсорных систем. Именно поэтому уже в 2020 году начнется процесс возврата к механическому управлению, сейчас заключаются контракты на переоборудование эсминцев типа «Арли Берк».

При этом в ВМФ США отмечают, что они не собираются полностью отказываться от сенсорных панелей. Они останутся, но только в том случае, когда их использование обоснованно и не приводит к усложнению управления кораблем. Во всех остальных ситуациях будут использоваться штурвалы, рычаги, кнопки и тумблеры.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:57

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