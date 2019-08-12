Флот США откажется от сенсорного управления в пользу механического





Тогда эсминец «Джон С. Маккейн» врезался в гражданское судно в Сингапурском проливе. Из-за этого происшествия 10 человек погибли, многие пострадали. После этого ВМФ США начали проверку ситуации, и она закончилась совсем недавно. Причиной столкновения эсминца и нефтяного танкера назвали сложное сенсорное управление первого, из-за которого экипаж в один момент практически полностью утратил контроль над судном.Американские военные признали, что изменения в вопросе внедрения новых технологий были слишком стремительными и очень часто необдуманными. Кроме того, морякам не дали достаточно времени, чтобы набраться опыта в управлении с помощью сенсорных систем. Именно поэтому уже в 2020 году начнется процесс возврата к механическому управлению, сейчас заключаются контракты на переоборудование эсминцев типа «Арли Берк».При этом в ВМФ США отмечают, что они не собираются полностью отказываться от сенсорных панелей. Они останутся, но только в том случае, когда их использование обоснованно и не приводит к усложнению управления кораблем. Во всех остальных ситуациях будут использоваться штурвалы, рычаги, кнопки и тумблеры.