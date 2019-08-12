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Ученые: Чрезмерный дневной сон может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

Американские ученые установили, что у болезни Альцгеймера может быть ранний симптом. Чрезмерный дневной сон может указывать на дегенеративные процессы в мозге человека задолго до появления привычных нарушений.
Ученые: Чрезмерный дневной сон может быть ранним симптомом болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к этому выводу после изучения 3 групп людей: здоровых, тех, у кого болезнь Альцгеймера только начала развиваться, и тех, у кого она уже успела поразить нейроны. Оказалось, что чрезмерный дневной сон может являться вынужденной мерой организма, потерявшего некоторые части мозга. Речь идет о трех центрах в нем, которые на первых стадиях развития данного дегенеративного забеливания лишаются до 75% всех своих нейронов. Из-за такого значительного снижения их количества они не могут восстановиться.

Специалисты отмечают, что необходимо обращать внимание на те случаи чрезмерного дневного сна, когда у человека нет проблем с ночным отдыхом. Более точное изучение вопроса показало, что такой ранний симптом болезни Альцгеймера связан с накапливанием в мозге белка под названием тау. Примечательно, что он является причиной развития других дегенеративных болезней – PSP и CBD. При этом они не приводят к уничтожению трех исследованных центров, чьи нейроны позволяют человеку бодрствовать днем. Ученые считают, что вопрос требует дополнительного изучения, ведь им еще предстоит найти отличия между заболеваниями и особенностями белка тау в них.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:08

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