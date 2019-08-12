К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
К Земле движется огромный астероид, по размеру напоминающий Великую пирамиду Гиза (пирамиду Хеопса). По данным NASA, небесное тело не представляет никакой опасности для планеты, но может пройти мимо нее на минимальном расстоянии.
Диаметр астероида составляет примерно 160 метров, что даже выше пирамиды Хеопса. Специалисты NASA установили, что небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние в конце августа 2019 года. После этого он немного изменит траекторию движения и направится в сторону Венеры.
При максимальном приближении к Земле расстояние между астероидом и планетой будет составлять около миллиона километров. По словам ученых, небесное тело не заденет орбиту, на которой расположены спутники и навигационные системы. Единственной опасностью для Земли в данном случае может стать усиление магнитных бурь, обусловленное изменением направления солнечных ветров.
Диаметр астероида составляет примерно 160 метров, что даже выше пирамиды Хеопса. Специалисты NASA установили, что небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние в конце августа 2019 года. После этого он немного изменит траекторию движения и направится в сторону Венеры.
При максимальном приближении к Земле расстояние между астероидом и планетой будет составлять около миллиона километров. По словам ученых, небесное тело не заденет орбиту, на которой расположены спутники и навигационные системы. Единственной опасностью для Земли в данном случае может стать усиление магнитных бурь, обусловленное изменением направления солнечных ветров.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:23