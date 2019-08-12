К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса





Диаметр астероида составляет примерно 160 метров, что даже выше пирамиды Хеопса. Специалисты NASA установили, что небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние в конце августа 2019 года. После этого он немного изменит траекторию движения и направится в сторону Венеры.При максимальном приближении к Земле расстояние между астероидом и планетой будет составлять около миллиона километров. По словам ученых, небесное тело не заденет орбиту, на которой расположены спутники и навигационные системы. Единственной опасностью для Земли в данном случае может стать усиление магнитных бурь, обусловленное изменением направления солнечных ветров.