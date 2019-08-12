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Врачи назвали симптомы заражения паразитами

Ученые поделились результатами исследования, в ходе которого определили симптомы при первых признаках инфицирования паразитами. Специалисты отметили, что эндемия может быть распространена повсеместно: как на бытовых предметах, так и на животных.

Чаще всего заражение происходит после контакта с собаками или котами, либо после съедения немытых фруктов и овощей. Самое опасное состоит в том, что симптомы инфицирования проявляются не сразу, что не позволяет принять меры для их устранения моментально. А при обнаружении паразитов сделать что-то уже крайне тяжело из-за их негативного влияния на организм в течение нескольких дней.

Поэтому эксперты занялись этим вопросом, чтобы помочь избежать тяжелых последствий и предотвратить распространение инфекции на ранних стадиях.

Специалисты сообщили, что вначале процесс сопровождается вздутием живота, а также газообразованием. Также возможны резкая слабость и ослабление иммунитета, что приводит к частым аллергиям и простудам, высыпаниям на коже.

При появлении многочисленных отеков, дерматита, крапивницы и экземы необходимо срочно обратиться к специалисту для консультации. Стоит отметить, что паразиты могут проникать во все системы органов человека, негативно воздействуя на их работу. Боль в мышцах и суставах тоже указывает на нарушение нормального функционирования биоритма.



 
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Общество
Добавил: Оксана Гутман Вчера, 21:00

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