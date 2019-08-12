Сергей Бурунов показал первые кадры со съемок второго сезона сериала "Мылодрама"

В основу сюжета сериала положен процесс создания телевизионных проектов, выходящих на экраны ежедневно. Из-за этого актеры постоянно попадают в различные комические ситуации. Главным героем является Владислав Поляков, который случайно становится руководителем телеканала, оставив работу заправщика. Ранее шоураннеры проекта заявляли, что в будущем не исключается появление спин-оффа о персонаже.Сразу после завершения первого сезона «Мылодрамы» его создатели анонсировали продолжение. Судя по снимкам со съемок, появившимся в Сети, Владиславу Полякову снова придется вернуться на прежнее место работы из-за снижения рейтингов его эксцентричного шоу. Режиссером второго сезона снова станет Илья Куликов. Ранее он уже сотрудничал с Буруновым в другом успешном телевизионном проекте «Полицейский с Рублевки».