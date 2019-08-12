В РФ средний чек упал почти на 2% при походе покупателей в магазин





Аналитики связали уменьшение чека с сезонным фактором. По словам сотрудников холдинга, в связи падением цены на фрукты и овощи сократился и средний чек. Нельзя забывать и про урожаи людей с собственных огородов.В Москве объем средних трат в торговых точках в июле составил 707 рублей. По сравнению с первым месяцем лета он стал больше на 0,1%. В северной столице данный показатель упал на 0,9% к прежнему месяцу (698 рублей), но вырос к июлю 2018 года. По сравнению с июнем средний чек уменьшался в гипермаркетах на 5,9%, и супермаркетах - на 2,3%, но в торговых точках традиционной торговли он увеличился на 1,4%.Ранее в Минсельхозе заявили, что рост стоимости хлеба равняется примерно инфляции в РФ. В ведомстве эту ситуацию считают стабильной, отметив отсутствие резких перемен в ценнике. До этого сообщалось об увеличении на 7,7% в январе-июле стоимости хлеба, что связано с подорожанием зерна в связи со снижением урожая.