В РФ средний чек упал почти на 2% при походе покупателей в магазин
Средний чек российских потребителей за поход в магазин упал на 1,8% (10 рублей). По подсчетам исследователей из «Ромира», один покупатель тратил у кассы до 546 рублей.
Аналитики связали уменьшение чека с сезонным фактором. По словам сотрудников холдинга, в связи падением цены на фрукты и овощи сократился и средний чек. Нельзя забывать и про урожаи людей с собственных огородов.
В Москве объем средних трат в торговых точках в июле составил 707 рублей. По сравнению с первым месяцем лета он стал больше на 0,1%. В северной столице данный показатель упал на 0,9% к прежнему месяцу (698 рублей), но вырос к июлю 2018 года. По сравнению с июнем средний чек уменьшался в гипермаркетах на 5,9%, и супермаркетах - на 2,3%, но в торговых точках традиционной торговли он увеличился на 1,4%.
Ранее в Минсельхозе заявили, что рост стоимости хлеба равняется примерно инфляции в РФ. В ведомстве эту ситуацию считают стабильной, отметив отсутствие резких перемен в ценнике. До этого сообщалось об увеличении на 7,7% в январе-июле стоимости хлеба, что связано с подорожанием зерна в связи со снижением урожая.
Аналитики связали уменьшение чека с сезонным фактором. По словам сотрудников холдинга, в связи падением цены на фрукты и овощи сократился и средний чек. Нельзя забывать и про урожаи людей с собственных огородов.
В Москве объем средних трат в торговых точках в июле составил 707 рублей. По сравнению с первым месяцем лета он стал больше на 0,1%. В северной столице данный показатель упал на 0,9% к прежнему месяцу (698 рублей), но вырос к июлю 2018 года. По сравнению с июнем средний чек уменьшался в гипермаркетах на 5,9%, и супермаркетах - на 2,3%, но в торговых точках традиционной торговли он увеличился на 1,4%.
Ранее в Минсельхозе заявили, что рост стоимости хлеба равняется примерно инфляции в РФ. В ведомстве эту ситуацию считают стабильной, отметив отсутствие резких перемен в ценнике. До этого сообщалось об увеличении на 7,7% в январе-июле стоимости хлеба, что связано с подорожанием зерна в связи со снижением урожая.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:06