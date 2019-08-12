В Греции фермер обнаружил спрятанную под оливковой рощей 3400-летнюю гробницу



A miraculously unlooted Bronze Age chamber tomb, complete with two spectacularly well-preserved skeletons, was found by a farmer in his olive grove this week on the Greek island of Crete: https://t.co/aUUihgCgN8 pic.twitter.com/PzENrnIc5z — Forbes Science (@ForbesScience) 24 серпня 2018 р.

Как передает издание Forbes Science, найденные скелеты сохранились в отличном состоянии, а само захоронение относится к бронзовому веку. Мужчина рассказал, что провалился в гробницу на машине, когда ехал по своей оливковой роще на острове Крит. Внизу оказались два гроба, керамическая посуда, амфоры и другие предметы быта. Согласно заключению экспертов, гробнице не меньше 3,2 тысяч лет. Керамика высокого качества и надежно построенная могила указывает на то, что похороненные здесь люди имели высокий статус.Считается, что погребенные здесь мужчины были родом из древней средиземноморской цивилизации Миноа, но жили они на закате данного периода. Предполагается, что быт этих людей был разрушен природными катастрофами, а именно извержением вулкана, землетрясением и цунами.