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Простой поворот головы может спровоцировать смерть у жительницы Англии

Рэйчел Пигхиллз из города Вустер, Англия, страдает настолько редким заболеванием, что только три специалиста в мире берутся оперировать его. Неосторожный поворот головы может вызвать смерть.

У нее обнаружили атлантоаксиальную нестабильность, которая определяется чрезмерным движением между первым и вторым позвонками ее шеи. Это заставляет ее позвоночник частично подвергаться вывихам каждый раз, когда она поворачивает голову влево, увеличивая риск паралича. Неосторожное резкое движение может привести к тому, что её череп может отделиться от позвоночника. У Рэйчел также был диагностирован шейный медуллярный синдром, вызванный сдавливанием ствола мозга и приводящий к мучительным головным болям, головокружению и усталости.

«У меня постоянный страх смерти. Трудно описать это чувство. Я чувствую, что ничего не могу сделать. Получается на работу ходить всего на несколько часов в день, а когда прихожу домой — лежу на диване. Больше ничего не могу делать», - поделилась британка. Пигхиллз вынуждена носить шейный протез, чтобы предостеречь себя от вывиха, который может обезглавить ее изнутри и мгновенно убить. Но его можно надевать только на 4 часа в день, иначе её шейные мышцы атрофируются. До августа 2017 года Рэйчел была здоровой женщиной, но после приема лекарственных препаратов, понижающих защиту иммунной системы, у неё появилась рвота, которая привела к потере 38 кг всего за шесть недель. После этого у неё обнаружили болезнь Аддисона, характеризующуюся недостаточным выделением гормонов надпочечниками.

В прошлом году Пигхиллз решила переехать поближе к работе и школе дочери. Во время переезда она ударилась головой об потолочный вентилятор, и её состояние значительно ухудшилось. 4 месяца назад у неё диагностировали мальформацию Арнольда-Киари — патологию, при которой нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг, а позже и нестабильность атлантоосевого сустава.

В мире есть только три хирурга, которые согласны оперировать её позвоночник. Сейчас Рейчел Пигхиллз собирает 163 000 долларов (около 10,5 млн рублей) на краудфандинговом сервисе GoFundMe для операции в Испании.



 
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Добавил: Жулкевская Полина Сегодня, 09:37

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