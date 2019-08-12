На Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли три человека





ДТП произошло 11 августа в 22:00 по местному времени на трассе Мариинск-Калининский в Кемеровской области. Легковушка Toyota Corolla лоб в лоб столкнулась с грузовиком Mitsubishi Canter. В результате происшествия легковой автомобиль оказался практически полностью уничтоженным, что и привело к смерти трех человек, находившихся в его салоне. Также пострадали три человека, являющиеся пассажирами грузовика, среди них оказались двое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, ему всего 4 года. Всех этих людей госпитализировали, подробности их состояния не сообщаются.В настоящий момент на месте смертельного ДТП работают сотрудники кемеровского ГИБДД и правоохранители. Они изучают делати аварии и устанавливают ее истинную причину. Одна из предварительных версий – водитель легковушки Toyota Corolla не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, по которой следовал грузовик Mitsubishi Canter, из-за чего произошло их лобовое столкновение. Правоохранители сообщили, результатам проверки ими будет принято соответствующее процессуальное решение.