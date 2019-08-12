Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу





Такое заявление сделал Сергей Приходько, являющийся первым замруководителем аппарата правительства России в связи с присутствием Дмитрия Медведева на дебютном Каспийском экономическом форуме, проходящем 11-12 августа. Политик назвал РФ стабильным газовым поставщиком на рынок ЕС. В 2018 году российские компании продали тут почти 202 млрд кубометров «голубого топлива», поставленного трубопроводным путем. Эксперты прогнозируют, что в 2019-м этот показатель окажется близок к прошлогоднему.При этом Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Европу. По словам политика, РФ занимает второе место, уступая лишь Катару. Подобные заявления отличаются от статистики, опубликованной Международной группой импортеров СПГ (GIIGNL). Согласно ее статистике, Россия оказалась лишь на четвертом месте, уступая: Катару (16,4 млн тонн), Алжиру (9,3 млн тонн) и Нигерии (9,1 млн тонн). На поставки РФ в 2018 году пришлось лишь 4,4 млн тонн сжиженного газа.Следом идут США, их показатель – 2,7 млн тонн. При этом, согласно статистике ЕС за 2019 год, за прошедшие месяцы американцы нарастили свои поставки, и теперь их доля выросла с 5% до 12,4.