Леонид Агутин готовит к презентации интерактивную книгу об участии в международных проектах

В создании интерактивной книги «Леонид Агутин. Безграничная музыка» принимал участие не только музыкант, но и продюсер из США Алекс Сино, российские журналисты Алексей и Владимир Логвинченко. В основу легли воспоминания исполнителя об участии в «Havana Calling» - проекте, который 9 лет назад снимался на Кубе. Также в книге описана история создания совместного альбома с Элом Ди Меолой и гастрольный тур под названием «Cosmopolitan Life». В рамках создания книги соавторам пришлось посетить много стран, чтобы взять интервью у участников и организаторов масштабного турне и снятого проекта.В интерактивной книге Леонида Агутина читателям будут доступны сотни профессиональных кадров и около полутысячи часов видео, которые были частью проектов «Havana Calling» и «Cosmopolitan Life». Режиссерами роликов являются именитые российские деятели Максим Осадчий и Фёдор Бондарчук, а также Руди Долецаи, ранее работавший со звёздами мировой эстрады.