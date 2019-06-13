Александр Овечкин с женой побывал на выступлении Ольги Бузовой в Турции

«Когда Александр Овечкин танцует под Бузову… Люблююююю», - подписала телеведущая «Дом-2» снимок со звездой.

«АрБузы приехали», - с улыбкой говорит спортсмен.

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова разместила у себя на страничке в Instagram несколько новых публикаций, на одной из которых она запечатлена с одним из первоклассных спортсменов планеты Александром Овечкиным. Следует отметить, что хоккеист является нападающим клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и не в первый раз «светится» в Сети в компании восходящей исполнительницы.Как оказалось, Овечкин вместе с женой Анастасией побывали на выступлении Бузовой не одни, а «прихватили» с собой еще и популярного баскетболиста Виталия Фридзона, которому, судя по Stories Шубской, тоже понравился концерт Ольги.Не упустила возможности Бузова опубликовать и у себя в Stories несколько публикаций с хоккеистом и его возлюбленной. На кадрах можно заметить, с какой радостью звездное семейство встречает Ольгу.Сложно не заметить, что Бузовой очень приятно подобное внимание Овечкина и его избранницы, а их встреча в очередной раз не обошлась без поцелуев и объятий. К слову, на данный момент Александр вместе со всем своим семейством находятся в отпуске в Турции, где они как раз и посетили выступление Ольги.