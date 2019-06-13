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Более 50% многодетных семей в России оказались за чертой бедности

Свыше 50% проживающих на территории России многодетных семей оказались за чертой бедности. Соответствующую информацию общественности предоставила Татьяна Голикова, пребывающая на должности вице-премьера страны.
Более 50% многодетных семей в России оказались за чертой бедности

Накануне состоялся круглый стол, в рамках которого обсуждались меры повышения доходов для московских семей. Оказалось, что в структуре имеется 51% многодетных семей, которые находятся за чертой бедности. В 2018-ом к числу бедных приписывали 12,9% населения страны, а к началу 2019 года количество бедных снизилось на 4 тысячи человек. В настоящее время в Москве показатель бедности достигает 7%.

Татьяна Голикова отметила, что в восьми регионах России уже стартовали проекты, ориентированные на борьбу с бедностью. Власти на местах разберутся в причине нищеты и подберут программу выхода из такой ситуации. Бедными в РФ считаются те граждане, чей доход ниже установленного в стране прожиточного минимума.



 
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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:36

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