Психологи дали советы по созданию благоприятной атмосферы в доме





Дом будет служить настоящим убежищем, если приложить к созданию соответствующего микроклимата в нем некоторые усилия. В первую очередь необходимо приходить домой в хорошем настроении. Для этого после тяжелого дня необходимо принять душ и постараться забыть о всех негативных моментах, с которыми пришлось столкнуться.Периодически рекомендуется проводить генеральную уборку. Это необходимо не только с точки зрения гигиены и санитарных норм, но и поможет разложить мысли, как и вещи в доме, «по полочкам». От ненужного также следует периодически избавляться, чтобы освободить место для чего-то нового.Если в доме чувствуется некоторая грусть, и отсутствует чувство уюта, значит пришло время поменять что-то в интерьере. Психологи рекомендуют оранжевый и красный цвет для притягивания позитива в жизнь домочадцев. Фотографии, на которых запечатлены важные позитивные события, также зарядят позитивной энергией хозяев дома. Специалисты рекомендуют приглашать гостей чаще, но стоит обратить внимание на то, кого именно хочется видеть. Нежеланные посетители могут негативно сказаться на настроении.Безусловно, уюта добавят домашние растения. Однако стоит внимательно отнестись к выбору цветка, так как некоторые из них могут вызывать аллергические реакции. Грамотно продуманное освещение поможет расслабиться или, наоборот, взбодриться в нужный момент. Рекомендуется присмотреться к тому, какой оттенок света подходит хозяину дома лучше всего.Эти несложные рекомендации помогут создать атмосферу уюта и отдыха в доме. Там, где царит спокойствие и любовь, конфликты возникают реже, и домочадцы чувствуют себя счастливее.