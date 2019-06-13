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Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман скоро в четвёртый раз станет отцом

Британский лорд, потомок английской аристократической династии и экс-супруг отечественной модели Натальи Водяновой Джастин Портман на странице в Instagram опубликовал фото беременной избранницы. Также он сообщил, что в ближайшие четыре недели станет отцом.
Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман скоро в четвёртый раз станет отцом

Джастин Портман показал в соцсети свою новую избранницу, которая, как оказалось, находится на крайнем сроке беременности. У английского аристократа уже есть трое детей – два сына и дочь, рождённые в браке с супермоделью Натальей Водяновой. Совсем скоро Портман в четвёртый раз станет отцом.

После развода с россиянкой Джастин Портман получил право в любое время встречаться с детьми, но с экс-супругой дружеские отношения сохранить не удалось. Водянова завела романтические отношения с сыном французского миллиардера и уже несколько лет живёт с Арно. У пары есть двое совместных детей, но заключать брак они не спешат, отмечая, что и так счастливы вместе.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:34

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