Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман скоро в четвёртый раз станет отцом

Джастин Портман показал в соцсети свою новую избранницу, которая, как оказалось, находится на крайнем сроке беременности. У английского аристократа уже есть трое детей – два сына и дочь, рождённые в браке с супермоделью Натальей Водяновой. Совсем скоро Портман в четвёртый раз станет отцом.После развода с россиянкой Джастин Портман получил право в любое время встречаться с детьми, но с экс-супругой дружеские отношения сохранить не удалось. Водянова завела романтические отношения с сыном французского миллиардера и уже несколько лет живёт с Арно. У пары есть двое совместных детей, но заключать брак они не спешат, отмечая, что и так счастливы вместе.