Медведев подверг критике Роскосмос за недостаточное освоение бюджетных денег
Дмитрий Медведев подверг критике Роскосмос за плохую эффективность освоения денег, выделяемых из бюджета. По его словам, до завершения года госкорпорация обязуется освоить дополнительно 200 миллиардов рублей.
Роскосмос пока использовал менее четверти выделенных денег, то есть 22%, заявил глава правительства. Государству необходимо учесть при этом новые санкции во время работы над собственной космической программой. Председатель Кабмина отметил надобность обсуждения на совещании будущего госпрограммы деятельности России в космосе, которая подходит к концу.
Также Дмитрий Медведев напомнил о прежних ситуациях, когда Роскосмос не сумел применить бюджетные вложения. Это, по словам премьер-министра, приводит к отрицательным последствиям: несоблюдение разного рода сроков, плохо работающие отраслевые предприятия и другое. Во время совещания глава правительства заявил о необходимости вернуть России лидерство в сфере освоения космоса, это вопрос как престижа, так и национальной безопасности.
Весной Медведев уже критиковал Роскосмос, называя корпорацию худшим показателем реализации целевой программы. Премьер призывал ее руководителей переходить от простых разговоров к выполнению своих обязанностей.
Роскосмос пока использовал менее четверти выделенных денег, то есть 22%, заявил глава правительства. Государству необходимо учесть при этом новые санкции во время работы над собственной космической программой. Председатель Кабмина отметил надобность обсуждения на совещании будущего госпрограммы деятельности России в космосе, которая подходит к концу.
Также Дмитрий Медведев напомнил о прежних ситуациях, когда Роскосмос не сумел применить бюджетные вложения. Это, по словам премьер-министра, приводит к отрицательным последствиям: несоблюдение разного рода сроков, плохо работающие отраслевые предприятия и другое. Во время совещания глава правительства заявил о необходимости вернуть России лидерство в сфере освоения космоса, это вопрос как престижа, так и национальной безопасности.
Весной Медведев уже критиковал Роскосмос, называя корпорацию худшим показателем реализации целевой программы. Премьер призывал ее руководителей переходить от простых разговоров к выполнению своих обязанностей.
Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:19