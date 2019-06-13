Медведев подверг критике Роскосмос за недостаточное освоение бюджетных денег





Роскосмос пока использовал менее четверти выделенных денег, то есть 22%, заявил глава правительства. Государству необходимо учесть при этом новые санкции во время работы над собственной космической программой. Председатель Кабмина отметил надобность обсуждения на совещании будущего госпрограммы деятельности России в космосе, которая подходит к концу.Также Дмитрий Медведев напомнил о прежних ситуациях, когда Роскосмос не сумел применить бюджетные вложения. Это, по словам премьер-министра, приводит к отрицательным последствиям: несоблюдение разного рода сроков, плохо работающие отраслевые предприятия и другое. Во время совещания глава правительства заявил о необходимости вернуть России лидерство в сфере освоения космоса, это вопрос как престижа, так и национальной безопасности.Весной Медведев уже критиковал Роскосмос, называя корпорацию худшим показателем реализации целевой программы. Премьер призывал ее руководителей переходить от простых разговоров к выполнению своих обязанностей.