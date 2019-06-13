Звезда «Дома-2» Инна Воловичева уверена, что если бы не проект, она бы осталась «толстой и никому не известной»
Инна Воловичева убеждена, что именно участие в реалити-шоу изменило ее жизнь. По словам телезнаменитости, только благодаря проекту она похудела и стала известной.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью со звездой «Дома-2», в котором она рассказала, как сейчас развивает свой бизнес, а также объяснила, почему по-прежнему относится к реалити-шоу хорошо. Оказывается, что Воловичева не понимает тех участников, которые вне Периметра просят не ассоциировать их с проектом, несмотря на то, что именно он сделал их узнаваемыми личностями.
По словам Воловичей, на протяжении двух лет она успешно занимается развитием собственного бренда «INNA FOOD», ради которого ей сначала даже пришлось пожертвовать единственной машиной в семье. Инна вместе с мужем продали автомобиль, за вырученные деньги с которого начали доставку по Москве правильного питания.
Также Воловичева указала на то, что всегда хорошо отзывается о телестройке «Дом-2», ведь именно там она начала заниматься собой, худеть, придерживаться правильного питания, а также увлекаться спортом.
К слову, не забыла Воловичева указать и на то, что не все герои «Дома-2» жаждут развиваться на проекте, поэтому даже через несколько лет могут уйти домой с не очень хорошей репутацией, пишет StarHit.
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью со звездой «Дома-2», в котором она рассказала, как сейчас развивает свой бизнес, а также объяснила, почему по-прежнему относится к реалити-шоу хорошо. Оказывается, что Воловичева не понимает тех участников, которые вне Периметра просят не ассоциировать их с проектом, несмотря на то, что именно он сделал их узнаваемыми личностями.
По словам Воловичей, на протяжении двух лет она успешно занимается развитием собственного бренда «INNA FOOD», ради которого ей сначала даже пришлось пожертвовать единственной машиной в семье. Инна вместе с мужем продали автомобиль, за вырученные деньги с которого начали доставку по Москве правильного питания.
«Мы успешно работаем, у нас много довольных похудевших клиентов. Я регулярно обновляю меню. Машину мы уже купили», - призналась Инна.
Также Воловичева указала на то, что всегда хорошо отзывается о телестройке «Дом-2», ведь именно там она начала заниматься собой, худеть, придерживаться правильного питания, а также увлекаться спортом.
«Я так могла и остаться толстой и никому не интересной журналисткой из газеты», - добавила Инна.
К слову, не забыла Воловичева указать и на то, что не все герои «Дома-2» жаждут развиваться на проекте, поэтому даже через несколько лет могут уйти домой с не очень хорошей репутацией, пишет StarHit.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05