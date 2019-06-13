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Российское OCR движение стало полноправной частью мировой федерации

Российская федерация по гонкам с препятствиями Rus OCR была официально сертифицирована на международном уровне. Отныне российское отделение является полноправным членом всемирной лиги OCR.

Российское OCR движение стало полноправной частью мировой федерации


Подписание важного для российской федерации гонок с препятствиями документа прошло в ходе визита в нашу страну Иена Адамсона – президента World OCR. Побывав на «Арене Героев» и оценив проекты Rus OCR («Лига Героев», детские OCR-соревнования, тренировочные кэмпы), Адамсон остался под впечатлением от уровня организации. Такой серьезный подход, по его словам, сложно встретить даже на Западе.

Подписанный документ позволит российским атлетам наравне с представителями других стран-членов World OCR участвовать в международных соревнованиях.

У истоков «Лиги Героев» стоит младшая дочь Сергея Шойгу Ксения, которая в 2013 году вместе с единомышленниками провела первые в нашей стране гонки с препятствиями. Всего за несколько лет мероприятия в подобном формате стали популярны не только в столице, но и по всей России. Ну а сейчас, благодаря проявленной в свое время Ксенией инициативе, российское OCR движение стало полноправной частью мировой федерации.



 
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Добавил: Инна Сегодня, 16:40

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