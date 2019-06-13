Российское OCR движение стало полноправной частью мировой федерации
Российская федерация по гонкам с препятствиями Rus OCR была официально сертифицирована на международном уровне. Отныне российское отделение является полноправным членом всемирной лиги OCR.
Подписание важного для российской федерации гонок с препятствиями документа прошло в ходе визита в нашу страну Иена Адамсона – президента World OCR. Побывав на «Арене Героев» и оценив проекты Rus OCR («Лига Героев», детские OCR-соревнования, тренировочные кэмпы), Адамсон остался под впечатлением от уровня организации. Такой серьезный подход, по его словам, сложно встретить даже на Западе.
Подписанный документ позволит российским атлетам наравне с представителями других стран-членов World OCR участвовать в международных соревнованиях.
У истоков «Лиги Героев» стоит младшая дочь Сергея Шойгу Ксения, которая в 2013 году вместе с единомышленниками провела первые в нашей стране гонки с препятствиями. Всего за несколько лет мероприятия в подобном формате стали популярны не только в столице, но и по всей России. Ну а сейчас, благодаря проявленной в свое время Ксенией инициативе, российское OCR движение стало полноправной частью мировой федерации.
Подписание важного для российской федерации гонок с препятствиями документа прошло в ходе визита в нашу страну Иена Адамсона – президента World OCR. Побывав на «Арене Героев» и оценив проекты Rus OCR («Лига Героев», детские OCR-соревнования, тренировочные кэмпы), Адамсон остался под впечатлением от уровня организации. Такой серьезный подход, по его словам, сложно встретить даже на Западе.
Подписанный документ позволит российским атлетам наравне с представителями других стран-членов World OCR участвовать в международных соревнованиях.
У истоков «Лиги Героев» стоит младшая дочь Сергея Шойгу Ксения, которая в 2013 году вместе с единомышленниками провела первые в нашей стране гонки с препятствиями. Всего за несколько лет мероприятия в подобном формате стали популярны не только в столице, но и по всей России. Ну а сейчас, благодаря проявленной в свое время Ксенией инициативе, российское OCR движение стало полноправной частью мировой федерации.
Общество
Добавил: Инна Сегодня, 16:40