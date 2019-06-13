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В России продажи новых электрокаров выросли практически втрое

В России продажи новых электрокаров выросли практически втрое. За первые 5 месяцев 2019 года было реализовано 119 подобных автомобилей, что в 2,9 раза больше показателей предыдущего периода, тогда была куплена всего 41 машина.
В России продажи новых электрокаров выросли практически втрое

Самым популярным электрокаром в России является новый электрокроссовер Jaguar I-Pace. Его продажи за первые 5 месяцев 2019 года составляют 61 авто, т.е. половину от общего показателя подобных автомобилей. Вторым по популярности является Nissan Leaf, результат – 35 единиц. Тройку лидеров замыкают электромобили Tesla. 12 человек предпочли Model X, 6 – Model S и 2 – Model 3. Оставшиеся 3 подобные автомобиля, проданные за изучаемый период – это новые Renault Twizy.

Аналитики также отметили, что рост продаж электрокаров в России уже второй месяц подряд демонстрирует более чем двукратный показатель. В мае 2019 года было реализовано 27 единиц, тогда как в прошлом периоде этот результат составлял 13.

Эксперты отмечают: несмотря на существенную динамику роста, спрос на электрокары в России остается небольшим. Такое положение дел связано с некоторыми объективными и субъективными факторами. К первым относится цена, сложность ремонта и обслуживания, а также отсутствие развитой и доступной системы зарядок. В числе субъективных факторов имеются предрассудки отечественных водителей и недоверие к новым технологиям, поэтому многие из них предпочитают выбрать проверенный вариант.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:27

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