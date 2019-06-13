Skoda предоставит скидки на сервисное обслуживание до 40%





Чтобы оценить преимущества спецпредложения, нужно иметь авто марки Skoda старше четырехлетнего возраста. Особые условия актуальны в случае решения приобрести оригинальные детали, а также при проведении некоторых ремонтных работ. В частности, одноразовый промокод помогает сэкономить до 40%, если осуществляется замена отдельных компонентов или же целиком комплекта сцепления, при ремонте ГРМ и водяного насоса, передней и задней подвески, а также тормозной системы.При сумме чека 5-15 тысяч рублей выгода составит 2 тысячи рублей, а при наличии чека от 25 тысяч покупатель может сэкономить 8 тысяч рублей. Чтобы получить промокод, придется пройти регистрацию на сайте Skoda или обратиться в шоу-рум дилеров.