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Skoda предоставит скидки на сервисное обслуживание до 40%

Чешский автопроизводитель Skoda объявил о скидках до 40%, предусмотренных на сервисное обслуживание. Спецпредложение будет действительно с 1 июня по 31 августа этого года.
Skoda предоставит скидки на сервисное обслуживание до 40%

Чтобы оценить преимущества спецпредложения, нужно иметь авто марки Skoda старше четырехлетнего возраста. Особые условия актуальны в случае решения приобрести оригинальные детали, а также при проведении некоторых ремонтных работ. В частности, одноразовый промокод помогает сэкономить до 40%, если осуществляется замена отдельных компонентов или же целиком комплекта сцепления, при ремонте ГРМ и водяного насоса, передней и задней подвески, а также тормозной системы.

При сумме чека 5-15 тысяч рублей выгода составит 2 тысячи рублей, а при наличии чека от 25 тысяч покупатель может сэкономить 8 тысяч рублей. Чтобы получить промокод, придется пройти регистрацию на сайте Skoda или обратиться в шоу-рум дилеров.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:55

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