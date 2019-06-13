За неделю международные резервы РФ выросли на 7,5 млрд долларов





По данным ЦБ РФ, объём международных резервов продолжает наметившуюся ранее тенденцию роста и только за неделю увеличился на 7,5 миллиардов долларов. В итоге установленный регулятором целевой уровень превысил объём и достиг отметки в 502,7 млрд долларов.Резерв, по информации ЦБ России, вырос на 1,5%. Это стало возможным благодаря покупке валюты, совершённой в рамках установленных бюджетных правил, и «плюсовой» переоценке активов.