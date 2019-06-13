За неделю международные резервы РФ выросли на 7,5 млрд долларов
Установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) уровень международных резервов варьировался в районе 500 млрд долларов. По состоянию на 7 июня текущего года показатель превысил данную отметку на 2,7 миллиарда, а в сравнении с минувшей неделей возрос на 7,5 млрд долларов.
По данным ЦБ РФ, объём международных резервов продолжает наметившуюся ранее тенденцию роста и только за неделю увеличился на 7,5 миллиардов долларов. В итоге установленный регулятором целевой уровень превысил объём и достиг отметки в 502,7 млрд долларов.
Резерв, по информации ЦБ России, вырос на 1,5%. Это стало возможным благодаря покупке валюты, совершённой в рамках установленных бюджетных правил, и «плюсовой» переоценке активов.
По данным ЦБ РФ, объём международных резервов продолжает наметившуюся ранее тенденцию роста и только за неделю увеличился на 7,5 миллиардов долларов. В итоге установленный регулятором целевой уровень превысил объём и достиг отметки в 502,7 млрд долларов.
Резерв, по информации ЦБ России, вырос на 1,5%. Это стало возможным благодаря покупке валюты, совершённой в рамках установленных бюджетных правил, и «плюсовой» переоценке активов.
Экономика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:13