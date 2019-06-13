АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

За неделю международные резервы РФ выросли на 7,5 млрд долларов

Установленный Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) уровень международных резервов варьировался в районе 500 млрд долларов. По состоянию на 7 июня текущего года показатель превысил данную отметку на 2,7 миллиарда, а в сравнении с минувшей неделей возрос на 7,5 млрд долларов.
За неделю международные резервы РФ выросли на 7,5 млрд долларов

По данным ЦБ РФ, объём международных резервов продолжает наметившуюся ранее тенденцию роста и только за неделю увеличился на 7,5 миллиардов долларов. В итоге установленный регулятором целевой уровень превысил объём и достиг отметки в 502,7 млрд долларов.

Резерв, по информации ЦБ России, вырос на 1,5%. Это стало возможным благодаря покупке валюты, совершённой в рамках установленных бюджетных правил, и «плюсовой» переоценке активов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Экономика
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леонид Агутин готовит к презентации
Более 50% многодетных семей в России
Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин
Психологи дали советы по созданию
«Внезапно беременная»: Мария Шукшина
В России продажи новых электрокаров
Ольга Зарубина в "Секрете на миллион"
Медведев подверг критике Роскосмос за
Александр Овечкин с женой побывал на
За неделю международные резервы РФ
Пелагея разрыдалась на прощании со
Американские учёные успешно
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
На выставке Е3 опубликовали трейлер
Skoda предоставит скидки на сервисное
Ксения Собчак в новом выпуске своей
НЛО заметили в Польше над городом
Рианна рассказала о своей заветной мечте
Экс-муж Собчак Максим Виторган
Зоя Бербер приняла участие в
Российское OCR движение стало
Дмитрий Шепелев пожаловался фанатам на
Специалисты создали мелодию из храпа,
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
На новом видео раскрыт дизайн нового
Эксперты назвали главные плюсы
Акупунктура привела к коллапсу легких у
Наталья Вяль разочарована отцовскими
Наталья Подольская не смогла бы жить за
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых
Просмотреть все новости