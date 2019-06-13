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Ксения Собчак в новом выпуске своей авторской программы взяла интервью у режиссера Константина Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске своей авторской программы "Осторожно, Собчак!" взяла интервью у известного российского режиссера Константина Богомолова. Звезда расспросила кинодеятеля о его творческих планах и личной жизни.
Ксения Собчак в новом выпуске своей авторской программы взяла интервью у режиссера Константина Богомолова

В своем профиле в Instagram Ксения Собчак опубликовала анонс следующего выпуска своей авторской программы, которая выходит на YouTube. Гостем в этот раз стал известный российский режиссер Константин Богомолов. Сама телезвезда подписала публикацию словами, что смогла пообщаться с выдающимся кинодеятелем.

Из отрывка интервью видно, что Ксения Собчак расспросила режиссера о его планах в творческой сфере, а также личной жизни. Константин Богомолов отметил важность наличия в человеке не только дара, но и интеллекта, упомянув, что у него есть и то, и другое.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:53

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