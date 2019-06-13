Ксения Собчак в новом выпуске своей авторской программы взяла интервью у режиссера Константина Богомолова

В своем профиле в Instagram Ксения Собчак опубликовала анонс следующего выпуска своей авторской программы, которая выходит на YouTube. Гостем в этот раз стал известный российский режиссер Константин Богомолов. Сама телезвезда подписала публикацию словами, что смогла пообщаться с выдающимся кинодеятелем.Из отрывка интервью видно, что Ксения Собчак расспросила режиссера о его планах в творческой сфере, а также личной жизни. Константин Богомолов отметил важность наличия в человеке не только дара, но и интеллекта, упомянув, что у него есть и то, и другое.