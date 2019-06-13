АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Экс-муж Собчак Максим Виторган двусмысленным фото выразил свое отношение к «Кинотавру-2019»

Бывший супруг эпатажной тележурналистки Ксении Собчак – известный актер и кинорежиссер Максим Виторган посетил кинофестиваль «Кинотавр-2019» в Сочи. Спустя несколько часов после церемонии «Жемчужина» в личном микроблоге артиста появилась двусмысленная публикация, которой он явно хотел показать свое отношения к премии.

Экс-муж Собчак Максим Виторган двусмысленным фото выразил свое отношение к «Кинотавру-2019»

Считанные часы назад на страничке Виторгана в Instagram появилась весьма смелая и странная фотография, которой он, судя по подписи, решил выразить свое отношение к церемонии «Кинотавр-2019», несколько дней назад стартовавшей на побережье Черного моря. В Stories Максим разместил снимок, на котором запечатлен надувной воздушный шарик.

Нужно сказать, что интернет-пользователи весьма неоднозначно восприняли публикацию Виторгана. Однако большинство из них сошлись во мнении, что Собчак «сглупила», когда решила расстаться с Максимом.

«Красава всегда! А Ксю глупая и без Макса снова стала не интересна!», «За сториз респект!», «Мне одной кажется, что Виторган своим сториз кинул камень в огород Собчак?» - пишут в Сети.


Экс-муж Собчак Максим Виторган двусмысленным фото выразил свое отношение к «Кинотавру-2019»

Стоит отметить, что посетив вчера мероприятие премии «Кинотавр-2019», Виторган попал в довольно щепетильное положение. Дело в том, что на кинофестивале появилась и его бывшая избранница Ксения Собчак, которую сопровождал не менее известный кинорежиссер Константин Богомолов.

Когда же экс-супруги буквально столкнулись лбами на светском торжестве, они попытались сделать вид, что не знают друг друга и даже «разбежались» по разным углам.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Леонид Агутин готовит к презентации
Более 50% многодетных семей в России
Экс-супруг Натальи Водяновой Джастин
Психологи дали советы по созданию
«Внезапно беременная»: Мария Шукшина
В России продажи новых электрокаров
Ольга Зарубина в "Секрете на миллион"
Медведев подверг критике Роскосмос за
Александр Овечкин с женой побывал на
За неделю международные резервы РФ
Пелагея разрыдалась на прощании со
Американские учёные успешно
Звезда «Дома-2» Инна Воловичева
На выставке Е3 опубликовали трейлер
Skoda предоставит скидки на сервисное
Ксения Собчак в новом выпуске своей
НЛО заметили в Польше над городом
Рианна рассказала о своей заветной мечте
Экс-муж Собчак Максим Виторган
Зоя Бербер приняла участие в
Российское OCR движение стало
Дмитрий Шепелев пожаловался фанатам на
Специалисты создали мелодию из храпа,
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
На новом видео раскрыт дизайн нового
Эксперты назвали главные плюсы
Акупунктура привела к коллапсу легких у
Наталья Вяль разочарована отцовскими
Наталья Подольская не смогла бы жить за
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых
Просмотреть все новости