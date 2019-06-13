Экс-муж Собчак Максим Виторган двусмысленным фото выразил свое отношение к «Кинотавру-2019»

«Красава всегда! А Ксю глупая и без Макса снова стала не интересна!», «За сториз респект!», «Мне одной кажется, что Виторган своим сториз кинул камень в огород Собчак?» - пишут в Сети.

Считанные часы назад на страничке Виторгана в Instagram появилась весьма смелая и странная фотография, которой он, судя по подписи, решил выразить свое отношение к церемонии «Кинотавр-2019», несколько дней назад стартовавшей на побережье Черного моря. В Stories Максим разместил снимок, на котором запечатлен надувной воздушный шарик.Нужно сказать, что интернет-пользователи весьма неоднозначно восприняли публикацию Виторгана. Однако большинство из них сошлись во мнении, что Собчак «сглупила», когда решила расстаться с Максимом.Стоит отметить, что посетив вчера мероприятие премии «Кинотавр-2019», Виторган попал в довольно щепетильное положение . Дело в том, что на кинофестивале появилась и его бывшая избранница Ксения Собчак, которую сопровождал не менее известный кинорежиссер Константин Богомолов.Когда же экс-супруги буквально столкнулись лбами на светском торжестве, они попытались сделать вид, что не знают друг друга и даже «разбежались» по разным углам.