Экс-муж Собчак Максим Виторган двусмысленным фото выразил свое отношение к «Кинотавру-2019»
Бывший супруг эпатажной тележурналистки Ксении Собчак – известный актер и кинорежиссер Максим Виторган посетил кинофестиваль «Кинотавр-2019» в Сочи. Спустя несколько часов после церемонии «Жемчужина» в личном микроблоге артиста появилась двусмысленная публикация, которой он явно хотел показать свое отношения к премии.
Считанные часы назад на страничке Виторгана в Instagram появилась весьма смелая и странная фотография, которой он, судя по подписи, решил выразить свое отношение к церемонии «Кинотавр-2019», несколько дней назад стартовавшей на побережье Черного моря. В Stories Максим разместил снимок, на котором запечатлен надувной воздушный шарик.
Нужно сказать, что интернет-пользователи весьма неоднозначно восприняли публикацию Виторгана. Однако большинство из них сошлись во мнении, что Собчак «сглупила», когда решила расстаться с Максимом.
Стоит отметить, что посетив вчера мероприятие премии «Кинотавр-2019», Виторган попал в довольно щепетильное положение. Дело в том, что на кинофестивале появилась и его бывшая избранница Ксения Собчак, которую сопровождал не менее известный кинорежиссер Константин Богомолов.
Когда же экс-супруги буквально столкнулись лбами на светском торжестве, они попытались сделать вид, что не знают друг друга и даже «разбежались» по разным углам.
Считанные часы назад на страничке Виторгана в Instagram появилась весьма смелая и странная фотография, которой он, судя по подписи, решил выразить свое отношение к церемонии «Кинотавр-2019», несколько дней назад стартовавшей на побережье Черного моря. В Stories Максим разместил снимок, на котором запечатлен надувной воздушный шарик.
Нужно сказать, что интернет-пользователи весьма неоднозначно восприняли публикацию Виторгана. Однако большинство из них сошлись во мнении, что Собчак «сглупила», когда решила расстаться с Максимом.
«Красава всегда! А Ксю глупая и без Макса снова стала не интересна!», «За сториз респект!», «Мне одной кажется, что Виторган своим сториз кинул камень в огород Собчак?» - пишут в Сети.
Стоит отметить, что посетив вчера мероприятие премии «Кинотавр-2019», Виторган попал в довольно щепетильное положение. Дело в том, что на кинофестивале появилась и его бывшая избранница Ксения Собчак, которую сопровождал не менее известный кинорежиссер Константин Богомолов.
Когда же экс-супруги буквально столкнулись лбами на светском торжестве, они попытались сделать вид, что не знают друг друга и даже «разбежались» по разным углам.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44