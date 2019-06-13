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Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса» Алексеем Сафиулиным

Певица Пелагея побывала на прощании со звездой «Голоса» Алексеем Сафуилиным. Артистка не смогла сдержать своих эмоций и буквально разрыдалась, стоя рядом с супругой скончавшегося исполнителя и вытирая слезы платком.
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса» Алексеем Сафиулиным

Прощание со звездой «Голоса» Алексеем Сафуилиным состоялось 13 июня в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке Москвы. Траурная церемония началась в 10:30, на ней присутствовало 40 человек – исключительно родные и близкие скончавшегося. Среди них оказалась и 32-летняя артистка Пелагея, являющаяся хорошей знакомой умершего.

На прощание она пришла в черном траурном наряде, темных очках и с букетом красных цветов и еловых веток. Артистка расположилась в первых рядах рядом со вдовой Алексея Сафиулина. В один момент исполнительница не смогла сдержать своих эмоций и буквально разрыдалась, хотя первое время сама старалась утешить супругу скончавшегося участника «Голоса». До конца церемонии Пелагея вытирала свои слезы платком.

Напомним, звезда «Голоса» скончался 7 июня около 19:00 в ванной комнате собственного дома. У Алексея Сафиулина случился сердечный приступ, хотя раньше у него не было никаких проблем с сердцем, он был здоров. Скоропостижная смерть артиста стала настоящим шоком для его друзей и родственников.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:09

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