НЛО заметили в Польше над городом Мерошув

«Неопознанный летающий объект, который я случайно снял с беспилотника над лесами возле Мерошува. Когда Вы смотрите на мониторе (на смартфоне не видно), Вы можете увидеть, как быстро он движется в конце видео. Ни одна птица так не движется», - написал автор ролика.





Очевидцы сообщают, что заметили маленькую белую точку, которая стремительно переместилась в сторону лесного массива, а после исчезла из кадра.В последнее время участились случаи, когда неопознанные летающие непилотируемые устройства попадают под прицел камер. Некоторые специалисты считают, что это средства для фотографирования ландшафтов вполне земного происхождения. А уфологи выдвигают свою версию – инопланетные гости наблюдают за происходящим на Земле в преддверии значительной ядерной или экологической катастрофы.Военные ведомства также подтверждают рост активности неопознанных летающих объектов. Специалисты отмечают, что часто устройства перемещаются с огромной скоростью и маневрируют, нарушая законы физики. Кроме всего прочего, НЛО двигаются абсолютно бесшумно.