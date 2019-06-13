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НЛО заметили в Польше над городом Мерошув

В сети появилось видео, в котором хорошо видно неопознанный беспилотник. Кадры НЛО были сняты в Польше, в городе Мерошув.
НЛО заметили в Польше над городом Мерошув

Очевидцы сообщают, что заметили маленькую белую точку, которая стремительно переместилась в сторону лесного массива, а после исчезла из кадра.
«Неопознанный летающий объект, который я случайно снял с беспилотника над лесами возле Мерошува. Когда Вы смотрите на мониторе (на смартфоне не видно), Вы можете увидеть, как быстро он движется в конце видео. Ни одна птица так не движется», - написал автор ролика.


В последнее время участились случаи, когда неопознанные летающие непилотируемые устройства попадают под прицел камер. Некоторые специалисты считают, что это средства для фотографирования ландшафтов вполне земного происхождения. А уфологи выдвигают свою версию – инопланетные гости наблюдают за происходящим на Земле в преддверии значительной ядерной или экологической катастрофы.

Военные ведомства также подтверждают рост активности неопознанных летающих объектов. Специалисты отмечают, что часто устройства перемещаются с огромной скоростью и маневрируют, нарушая законы физики. Кроме всего прочего, НЛО двигаются абсолютно бесшумно.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:50

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