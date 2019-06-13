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Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что плачет, когда видит достижения своего сына

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова в очередной раз не смогла совладать со своими эмоциями, наблюдая за успехами единственного наследника. Оказалось, что в этот раз длинноволосая красавица расплакалась прямо на улице, когда увидела, как ее 6-летний сын самостоятельно катается на двухколесном велосипеде.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что плачет, когда видит достижения своего сына

Не так давно Феофилактова сообщила поклонникам, что наконец-таки научила своего сына ездить на велосипеде, однако теперь ей нужно приобрести мальчику более подходящее средство передвижения, чтобы подобное «нехитрое искусство» давалось Даниэлю еще проще.

И вот на днях Евгения обнародовала в социальной сети видеоролик, на котором ее 6-летний наследник самостоятельно ездит на двухколесном велосипеде. Сама же Феофилактова отметила, что для нее и Даниэля это стало на самом деле большим достижением.

Каким же удивлением для пользователей Сети было услышать, что Феофилактова не смогла сдержать слез, когда наблюдала за тем, как ее сын катается на велосипеде. Женя призналась, что сейчас Даниэль заставляет ее плакать буквально каждый день, ведь ежедневно достигает тех или иных успехов, которые ее как маму не могут не радовать.

Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова призналась, что плачет, когда видит достижения своего сына

Нужно сказать, что подписчиков Феофилактовой очень растрогали слезы своей любимицы. Один за другим фанаты принялись поддерживать блондинку и заявлять, что она лучшая мама, ведь сразу видно, что 6-летний Даниэль воспитывается в любви и заботе.

К слову, сейчас воспитанием сына Феофилактова занимается одна, ведь у отца мальчика появилась новая семья.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:26

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