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На проекте «Дом-2» опять провели «развратный» конкурс

Редакторы «Дома-2» в очередной раз придумали для участников проекта «развратный» конкурс. Нужно сказать, что к настолько откровенным сценам пользователи Сети оказались попросту не готовыми.

На проекте «Дом-2» опять провели «развратный» конкурс

Вернувшийся на телестройку «Дом-2» Федор Стрелков продолжает разочаровывать зрителей. Оказывается, что поклонники проекта запомнили молодого человека таким, каким он был в первый приход, поэтому ожидали, что парень скромно и крайне порядочно найдет в Периметре замену Кристине Лясковец и также незаметно покинет телешоу.

Впрочем, неожиданно Стрелков принялся демонстрировать на реалити-шоу не самые лучшие свои стороны, что некоторых фанатов «Дома-2» даже натолкнуло на мысли о том, что он может попросту исполнять указания редакторов проекта.

Так, в Сети появился видеоролик, на котором Федор собрал всю женскую спальню возле «проектного» бассейна и принялся обрызгивать их из водяного пистолета. Причем делал Стрелков это так, чтобы была видна обнаженная грудь девушек.

На проекте «Дом-2» опять провели «развратный» конкурс

Стоит отметить, что женская спальня оказалась не против принять участие в настолько «развратном» конкурсе, а некоторым девушкам явно нравилось все то, что происходит возле бассейна. К примеру, после того, как Стрелков намочил футболки участниц, кое-кто из них даже повернулся к мужской спальне, собравшейся на балконе, чтобы продемонстрировать свои прелести.

К слову, зрителей подобный конкурс и поведение Стрелкова опять разочаровало. По мнению фанатов «Дома-2», редакторы явно не знают, каким еще способом можно привлечь аудиторию.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:22

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