Американские учёные успешно протестировали новый лазер для уничтожения раковых клеток





Главным фактором смертности пациентов с онкологическими заболеваниями является распространение раковых клеток в организме и поражение ими внутренних органов. Разработанный и протестированный американскими учёными лазер разрушает опухолевые образования за счёт большого объёма тепла, получаемого клетками при облучении.По словам учёных, внедрение лазерных технологий позволило добиться прогресса в диагностике и лечении рака. Новое устройство при тестировании смогло уничтожить около 96% поражённых клеток у пациента, и это при том, что работало не на максимальной мощности. Данный лазер не первый в числе созданных учёными, но именно его впервые применят для лечения онкобольных людей.