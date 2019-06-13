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Американские учёные успешно протестировали новый лазер для уничтожения раковых клеток

Американские учёные из University of Arkansas разработали и провели клинические испытания нового лазера, уничтожающего раковые клетки без поражения кожного покрова. Инновационная технология неинвазивна, при этом обладает большим потенциалом для ингибирования процесса метастазирования.
Американские учёные успешно протестировали новый лазер для уничтожения раковых клеток

Главным фактором смертности пациентов с онкологическими заболеваниями является распространение раковых клеток в организме и поражение ими внутренних органов. Разработанный и протестированный американскими учёными лазер разрушает опухолевые образования за счёт большого объёма тепла, получаемого клетками при облучении.

По словам учёных, внедрение лазерных технологий позволило добиться прогресса в диагностике и лечении рака. Новое устройство при тестировании смогло уничтожить около 96% поражённых клеток у пациента, и это при том, что работало не на максимальной мощности. Данный лазер не первый в числе созданных учёными, но именно его впервые применят для лечения онкобольных людей.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:06

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