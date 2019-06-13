Американские учёные успешно протестировали новый лазер для уничтожения раковых клеток
Американские учёные из University of Arkansas разработали и провели клинические испытания нового лазера, уничтожающего раковые клетки без поражения кожного покрова. Инновационная технология неинвазивна, при этом обладает большим потенциалом для ингибирования процесса метастазирования.
Главным фактором смертности пациентов с онкологическими заболеваниями является распространение раковых клеток в организме и поражение ими внутренних органов. Разработанный и протестированный американскими учёными лазер разрушает опухолевые образования за счёт большого объёма тепла, получаемого клетками при облучении.
По словам учёных, внедрение лазерных технологий позволило добиться прогресса в диагностике и лечении рака. Новое устройство при тестировании смогло уничтожить около 96% поражённых клеток у пациента, и это при том, что работало не на максимальной мощности. Данный лазер не первый в числе созданных учёными, но именно его впервые применят для лечения онкобольных людей.
Главным фактором смертности пациентов с онкологическими заболеваниями является распространение раковых клеток в организме и поражение ими внутренних органов. Разработанный и протестированный американскими учёными лазер разрушает опухолевые образования за счёт большого объёма тепла, получаемого клетками при облучении.
По словам учёных, внедрение лазерных технологий позволило добиться прогресса в диагностике и лечении рака. Новое устройство при тестировании смогло уничтожить около 96% поражённых клеток у пациента, и это при том, что работало не на максимальной мощности. Данный лазер не первый в числе созданных учёными, но именно его впервые применят для лечения онкобольных людей.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:06