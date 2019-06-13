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Рианна рассказала о своей заветной мечте

Известная исполнительница Рианна рассказала о своей самой заветной мечте. Поп-звезда мечтает стать матерью, но пока не знает, когда сможет воплотить задуманное, при этом певица сделала первый шаг к цели – она уже два года состоит в отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.
Рианна рассказала о своей заветной мечте

На своей странице в Instagram Рианна постоянно выкладывает снимки и видео со своей 5-летней племянницей Маджести. Певица постоянно признается ей в любви и заверяет, что никогда не даст ее в обиду. При этом сама артистка не имеет детей, но искренне об этом мечтает. По словам поп-звезды, это ее самая заветная цель. В недавнем интервью знаменитость призналась, что больше всего на свете желает стать матерью.

Сейчас Рианна состоит в отношениях с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Пара вместе уже два года, но так и решилась сыграть свадьбу. Отвечая на подобный вопрос артистка отметила, что только Бог знает, когда данное мероприятия состоится. При этом поп-звезда так описала свои отношения с возлюбленным: «Конечно, я влюблена».

Также Рианна рассказала о том, что теперь в ее календаре появились дни с отметкой «Р». Это даты для личной жизни, и она безумно рада, что они есть, ведь раньше весь график включал исключительно выступления и другую профессиональную деятельность. «Это что-то новенькое», - отмечает подобные перемены в своей жизни исполнительница.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:48

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