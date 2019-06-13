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Зоя Бербер приняла участие в откровенной фотосессии

Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер опубликовала в своем Instagram видео со съемок из Парижа. В столице Франции она принимает участие в откровенной фотосессии для рекламы Givenchy в российском журнале «Glamour».
Зоя Бербер приняла участие в откровенной фотосессии

В кадре видно саму Зою Бербер и некоторых членов команды. Актриса прикрывается пиджаком, танцует и подпевает под трек King Sporty & The Ex-tras «Get down». Затем звезда сообщает, что предложила присутствующим раздеться, но они отказались.

Подписчики активно отреагировали на такой откровенный пост. Они забросали звезду комплиментами и вопросами относительно ее внешнего вида. Особенно часто реагировали мужчины: «ты самая красивая женщина в Мире. В моих глазах», «Нельзя отказывать таким девушкам», «Выглядишь прекрасно, и смех такой заразительный».

Одна из подписчиц поинтересовалась, какой вид открылся для съемочной группы, все ли необходимые части тела прикрыты. Зоя Бербер успокоила поклонницу, заверив, что она одета в красивое нижнее белье и в шубу.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:41

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