Зоя Бербер приняла участие в откровенной фотосессии

В кадре видно саму Зою Бербер и некоторых членов команды. Актриса прикрывается пиджаком, танцует и подпевает под трек King Sporty & The Ex-tras «Get down». Затем звезда сообщает, что предложила присутствующим раздеться, но они отказались.Подписчики активно отреагировали на такой откровенный пост. Они забросали звезду комплиментами и вопросами относительно ее внешнего вида. Особенно часто реагировали мужчины: «ты самая красивая женщина в Мире. В моих глазах», «Нельзя отказывать таким девушкам», «Выглядишь прекрасно, и смех такой заразительный».Одна из подписчиц поинтересовалась, какой вид открылся для съемочной группы, все ли необходимые части тела прикрыты. Зоя Бербер успокоила поклонницу, заверив, что она одета в красивое нижнее белье и в шубу.