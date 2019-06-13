Дмитрий Шепелев пожаловался фанатам на непослушного 6-летнего сына Платона
Отечественный теле- и радиоведущий, киноактёр Дмитрий Шепелев на странице в Instagram опубликовал небольшое видео, в котором пожаловался на временами очень непослушного 6-летнего сына Платона. Он попросил совета подписчиков в воспитании подрастающих детей, уточнив, эти меры должны быть без физического воздействия.
После смерти Жанны Фриске от рака мозга четыре года назад воспитанием сына Платона Дмитрий Шепелев занимается самостоятельно, не доверяя ребёнка даже родителям певицы. В процессе взросления вместе с малышом растут и его «шалости», при этом прежние меры воздействия уже не имеют почти никакого влияния. Телеведущий заметил, раньше Платон боялся нарушить определённое правило из-за наказания в виде лишения на какой-то период сладостей или просмотра мультфильмов. Теперь же это не действует, мальчик осознал, что отец не строгий и может всё простить.
Поэтому Дмитрий Шепелев попросил подписчиков поделиться своими секретами воспитания и наказания детей, так как он уже не может справиться с Платоном старыми методами. Некоторые фолловеры в комментариях советуют ведущему иногда присоединяться к шалостям сына, тогда и наказывать никого не нужно. Другие пишут, позволяют себе повышать голос на ребёнка, объясняя, что так «доходчивее», а некоторые в качестве наказания применяют физические упражнения, заставляя детей отжиматься или подтягиваться.
После смерти Жанны Фриске от рака мозга четыре года назад воспитанием сына Платона Дмитрий Шепелев занимается самостоятельно, не доверяя ребёнка даже родителям певицы. В процессе взросления вместе с малышом растут и его «шалости», при этом прежние меры воздействия уже не имеют почти никакого влияния. Телеведущий заметил, раньше Платон боялся нарушить определённое правило из-за наказания в виде лишения на какой-то период сладостей или просмотра мультфильмов. Теперь же это не действует, мальчик осознал, что отец не строгий и может всё простить.
Поэтому Дмитрий Шепелев попросил подписчиков поделиться своими секретами воспитания и наказания детей, так как он уже не может справиться с Платоном старыми методами. Некоторые фолловеры в комментариях советуют ведущему иногда присоединяться к шалостям сына, тогда и наказывать никого не нужно. Другие пишут, позволяют себе повышать голос на ребёнка, объясняя, что так «доходчивее», а некоторые в качестве наказания применяют физические упражнения, заставляя детей отжиматься или подтягиваться.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:34