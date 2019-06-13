Дмитрий Шепелев пожаловался фанатам на непослушного 6-летнего сына Платона

После смерти Жанны Фриске от рака мозга четыре года назад воспитанием сына Платона Дмитрий Шепелев занимается самостоятельно, не доверяя ребёнка даже родителям певицы. В процессе взросления вместе с малышом растут и его «шалости», при этом прежние меры воздействия уже не имеют почти никакого влияния. Телеведущий заметил, раньше Платон боялся нарушить определённое правило из-за наказания в виде лишения на какой-то период сладостей или просмотра мультфильмов. Теперь же это не действует, мальчик осознал, что отец не строгий и может всё простить.Поэтому Дмитрий Шепелев попросил подписчиков поделиться своими секретами воспитания и наказания детей, так как он уже не может справиться с Платоном старыми методами. Некоторые фолловеры в комментариях советуют ведущему иногда присоединяться к шалостям сына, тогда и наказывать никого не нужно. Другие пишут, позволяют себе повышать голос на ребёнка, объясняя, что так «доходчивее», а некоторые в качестве наказания применяют физические упражнения, заставляя детей отжиматься или подтягиваться.