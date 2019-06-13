АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не показать по TV

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Валерию Фрост могут не показать по телевидению. Об этом свидетельствует информация, которая на днях появилась в социальных сетях.

Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не показать по TV

Не секрет, что на протяжении нескольких недель Фрост вовсю хвасталась фанатам, что руководство канала «ТНТ» пригласило ее на должность ведущей нового проекта, который в ближайшее время стартует на Сейшелах. Появляясь же на съемочной площадке «Дома-2», Лера не перестала благодарить всех сотрудников шоу и указывать на то, как же ей повезло.

Впрочем, такая желанная должность может попросту «ускользнуть» от Фрост. Дело в том, что в Сети появилось сообщение, которое ясно дает понять, что шоу, покровителем которого Лера должна была стать, может и вовсе не транслироваться по TV.

Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не показать по TV

Напомним, что в свое время Фрост заявляла, что больше никогда не появится на «Доме-2» особенно после того, как там появилась экс-пассия рэп-музыканта Гуфа Яна Шевцова. Тогда Валерия во всеуслышание говорила о том, что не хочет, чтобы ее имя как-то ассоциировали с телестройкой, ведь она напрочь разочаровалась в ней. Однако когда длинноволосую красавицу позвали на роль ведущей проекта, девушка тут же согласилась и позабыла о своей неприязни и клятвах.

Пока неизвестно, почему шоу с участием Фрост на должности ведущей может не выйти на телевиденье, однако пользователи Сети обрадовались этой новости. По мнению фолловеров, руководство правильно поступит, если не даст Лере работу, особенно после ее многочисленных нелицеприятных комментариев в адрес канала.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали главные плюсы
Акупунктура привела к коллапсу легких у
Наталья Вяль разочарована отцовскими
Наталья Подольская не смогла бы жить за
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых
Учёные: Развод родителей может
Специалисты составили рейтинг
Семья Бари Алибасова потеряла 800 тысяч
Эксперт рассказала, как правильно
На проекте «Дом-2» опять провели
Диетологи: Отказ от одной порции
Дочь Юлии Началовой отдыхает с новой
В Huawei раскрыли подробности
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об
Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не
В Сети появились кадры со съемок
СМИ: Цукерберг может быть лично
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Просмотреть все новости