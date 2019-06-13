Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не показать по TV
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Валерию Фрост могут не показать по телевидению. Об этом свидетельствует информация, которая на днях появилась в социальных сетях.
Не секрет, что на протяжении нескольких недель Фрост вовсю хвасталась фанатам, что руководство канала «ТНТ» пригласило ее на должность ведущей нового проекта, который в ближайшее время стартует на Сейшелах. Появляясь же на съемочной площадке «Дома-2», Лера не перестала благодарить всех сотрудников шоу и указывать на то, как же ей повезло.
Впрочем, такая желанная должность может попросту «ускользнуть» от Фрост. Дело в том, что в Сети появилось сообщение, которое ясно дает понять, что шоу, покровителем которого Лера должна была стать, может и вовсе не транслироваться по TV.
Напомним, что в свое время Фрост заявляла, что больше никогда не появится на «Доме-2» особенно после того, как там появилась экс-пассия рэп-музыканта Гуфа Яна Шевцова. Тогда Валерия во всеуслышание говорила о том, что не хочет, чтобы ее имя как-то ассоциировали с телестройкой, ведь она напрочь разочаровалась в ней. Однако когда длинноволосую красавицу позвали на роль ведущей проекта, девушка тут же согласилась и позабыла о своей неприязни и клятвах.
Пока неизвестно, почему шоу с участием Фрост на должности ведущей может не выйти на телевиденье, однако пользователи Сети обрадовались этой новости. По мнению фолловеров, руководство правильно поступит, если не даст Лере работу, особенно после ее многочисленных нелицеприятных комментариев в адрес канала.
Не секрет, что на протяжении нескольких недель Фрост вовсю хвасталась фанатам, что руководство канала «ТНТ» пригласило ее на должность ведущей нового проекта, который в ближайшее время стартует на Сейшелах. Появляясь же на съемочной площадке «Дома-2», Лера не перестала благодарить всех сотрудников шоу и указывать на то, как же ей повезло.
Впрочем, такая желанная должность может попросту «ускользнуть» от Фрост. Дело в том, что в Сети появилось сообщение, которое ясно дает понять, что шоу, покровителем которого Лера должна была стать, может и вовсе не транслироваться по TV.
Напомним, что в свое время Фрост заявляла, что больше никогда не появится на «Доме-2» особенно после того, как там появилась экс-пассия рэп-музыканта Гуфа Яна Шевцова. Тогда Валерия во всеуслышание говорила о том, что не хочет, чтобы ее имя как-то ассоциировали с телестройкой, ведь она напрочь разочаровалась в ней. Однако когда длинноволосую красавицу позвали на роль ведущей проекта, девушка тут же согласилась и позабыла о своей неприязни и клятвах.
Пока неизвестно, почему шоу с участием Фрост на должности ведущей может не выйти на телевиденье, однако пользователи Сети обрадовались этой новости. По мнению фолловеров, руководство правильно поступит, если не даст Лере работу, особенно после ее многочисленных нелицеприятных комментариев в адрес канала.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:59