Специалисты создали мелодию из храпа, которая помогает уснуть





В наше время очень распространена проблема с засыпанием. Это в основном связано с технологиями, которые сбивают природные часы и мешают вовремя лечь спать. Некоторые слушают аудиокниги, в то время как другие считают барашков, чтобы быстрее заснуть. Поэтому Саймон Уэбб и Обри Уитфилд при поддержке PlayOJO создали трек со звуками храпа, который поможет человеку быстрее увидеть сны.Мелодия длится 40 секунд и в ней объединены звуки различных людей и даже животных. С помощью специального программного обеспечения аудиодорожку сделали медленнее и ритмичнее, добавив к храпу сердечный ритм и дыхание. Сочетание таких звуков и правильный монтаж позволили смонтировать трек максимально мелодичным и спокойным, что позволяет быстрее уснуть. Насколько эффективна мелодия на практике пока неизвестно.