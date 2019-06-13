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Специалисты создали мелодию из храпа, которая помогает уснуть

Певец Саймон Уэбб вместе с музыкальным продюсером Обри Уитфилд и PlayOJO создали трек со звуками храпа, который поможет засыпать. В монтаже использовались звуки разных людей и даже животных.
Специалисты создали мелодию из храпа, которая помогает уснуть

В наше время очень распространена проблема с засыпанием. Это в основном связано с технологиями, которые сбивают природные часы и мешают вовремя лечь спать. Некоторые слушают аудиокниги, в то время как другие считают барашков, чтобы быстрее заснуть. Поэтому Саймон Уэбб и Обри Уитфилд при поддержке PlayOJO создали трек со звуками храпа, который поможет человеку быстрее увидеть сны.

Мелодия длится 40 секунд и в ней объединены звуки различных людей и даже животных. С помощью специального программного обеспечения аудиодорожку сделали медленнее и ритмичнее, добавив к храпу сердечный ритм и дыхание. Сочетание таких звуков и правильный монтаж позволили смонтировать трек максимально мелодичным и спокойным, что позволяет быстрее уснуть. Насколько эффективна мелодия на практике пока неизвестно.



 
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Наука
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 16:29

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