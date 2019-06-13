На новом видео раскрыт дизайн нового кроссовера Kia Seltos





Компания Kia раскрыла некоторые детали дизайна модели Seltos в 30-секундном видео. Публика увидела головные фары авто, а также фирменную решетку радиатора “улыбка тигра”. Эксперты сравнили внешность новинки с презентованной в марте 2019 года на мотор-шоу в Сеуле концептуальной версией SP Signature.На раннее презентованных скетчах салона кроссовера разработчик показал сенсорный дисплей на 10,25 дюймов, который будет заключен в отдельный блок. При этом Kia Seltos получил полностью цифровую панель прибором и многофункциональный руль. Согласно предварительным данным, машина будет оснащена 1,4-литровым двигателем на 140 л.с., а также 2-литровым “атмосферником” на 150 л.с.