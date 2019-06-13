На новом видео раскрыт дизайн нового кроссовера Kia Seltos
Новый кроссовер Kia Seltos продемонстрирован общественности на коротком видео, посредством которого раскрывается дизайн авто. Мировая премьера модели, по имеющиеся информации, должна пройти уже в июне этого года.
Компания Kia раскрыла некоторые детали дизайна модели Seltos в 30-секундном видео. Публика увидела головные фары авто, а также фирменную решетку радиатора “улыбка тигра”. Эксперты сравнили внешность новинки с презентованной в марте 2019 года на мотор-шоу в Сеуле концептуальной версией SP Signature.
На раннее презентованных скетчах салона кроссовера разработчик показал сенсорный дисплей на 10,25 дюймов, который будет заключен в отдельный блок. При этом Kia Seltos получил полностью цифровую панель прибором и многофункциональный руль. Согласно предварительным данным, машина будет оснащена 1,4-литровым двигателем на 140 л.с., а также 2-литровым “атмосферником” на 150 л.с.
Компания Kia раскрыла некоторые детали дизайна модели Seltos в 30-секундном видео. Публика увидела головные фары авто, а также фирменную решетку радиатора “улыбка тигра”. Эксперты сравнили внешность новинки с презентованной в марте 2019 года на мотор-шоу в Сеуле концептуальной версией SP Signature.
На раннее презентованных скетчах салона кроссовера разработчик показал сенсорный дисплей на 10,25 дюймов, который будет заключен в отдельный блок. При этом Kia Seltos получил полностью цифровую панель прибором и многофункциональный руль. Согласно предварительным данным, машина будет оснащена 1,4-литровым двигателем на 140 л.с., а также 2-литровым “атмосферником” на 150 л.с.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:21