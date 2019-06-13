Эксперты назвали главные плюсы веганской диеты





Приверженцы веганской кухни утверждают, что их методика приносит организму огромную пользу. Эксперты в области здорового питания рассказали о главных плюсах такого меню.Так, веганы реже испытывают проблемы с лишними килограммами. Снижение веса происходит из-за меньшей калорийности блюд и большого количества клетчатки, из-за чего ощущение сытости длится дольше и человек не переедает.Также веганская кухня понижает уровень сахара в крови, защищая от диабета. Следующий плюс – в антиканцерогенных свойствах. Соевые продукты, бобовые, овощи и фрукты уменьшают риск появления и развития опухолей в кишечнике и груди.Веганская диета служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а высокое содержание пробиотиков уменьшает риск появления ревматоидного артрита. Также кухня веганов улучшает настроение и защищает от расстройств психологического характера.