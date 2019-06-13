АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Низкий уровень витамина К связали с ограничением подвижности и инвалидностью у пожилых людей
EUR 73.04 USD 64.52
Курс валют на 12.06.2019

Эксперты назвали главные плюсы веганской диеты

В мире насчитывается достаточно людей, отказавшихся от продуктов питания животного происхождения. Такая кухня защищает и от болей в костях, и от избыточного веса, и даже от онкозаболеваний. Об основных преимуществах веганского рациона рассказали ученые.
Эксперты назвали главные плюсы веганской диеты

Приверженцы веганской кухни утверждают, что их методика приносит организму огромную пользу. Эксперты в области здорового питания рассказали о главных плюсах такого меню.

Так, веганы реже испытывают проблемы с лишними килограммами. Снижение веса происходит из-за меньшей калорийности блюд и большого количества клетчатки, из-за чего ощущение сытости длится дольше и человек не переедает.

Также веганская кухня понижает уровень сахара в крови, защищая от диабета. Следующий плюс – в антиканцерогенных свойствах. Соевые продукты, бобовые, овощи и фрукты уменьшают риск появления и развития опухолей в кишечнике и груди.

Веганская диета служит хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, а высокое содержание пробиотиков уменьшает риск появления ревматоидного артрита. Также кухня веганов улучшает настроение и защищает от расстройств психологического характера.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 16:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали главные плюсы
Акупунктура привела к коллапсу легких у
Наталья Вяль разочарована отцовскими
Наталья Подольская не смогла бы жить за
Томограф Близнецов обнаружил 6 новых
Учёные: Развод родителей может
Специалисты составили рейтинг
Семья Бари Алибасова потеряла 800 тысяч
Эксперт рассказала, как правильно
На проекте «Дом-2» опять провели
Диетологи: Отказ от одной порции
Дочь Юлии Началовой отдыхает с новой
В Huawei раскрыли подробности
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева об
Звезду «Дома-2» Леру Фрост могут не
В Сети появились кадры со съемок
СМИ: Цукерберг может быть лично
TikTok проводят бета-тестирование
Россияне назвали свои любимые
Космическая миссия Psyche завершает
Роза Сябитова пожаловалась на депрессию
Ученые обнаружили новый способ
Поклонники перестали узнавать Надежду
Жену Константина Эрнста вырезали из
Звезда «Дома-2» Руслана Мишины показала
В турецкой больнице погиб человек из-за
Отметившая совершеннолетие дочь Егора
Ученые рассказали о влиянии пола на
Рита Дакота после развода вернула
«Сняли девочку»: Звезда «Дома-2» Алена
Просмотреть все новости