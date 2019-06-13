Акупунктура привела к коллапсу легких у женщины в Португалии





Модная методика иглоукалывания давно приобрела множество поклонников. Однако не всегда она приносит пользу, а в некоторых случаях может даже навредить. Так, жительница одного из городов Португалии на себе испытала негативное влияние этого способа лечения.В учреждение, оказывающее услугу лечения иглоукалыванием, 79-летняя женщина обратилась с жалобами на боли в области спины, мучающими ее уже продолжительное время. После первого сеанса ей стало лучше, однако уже через два дня из-за опасной одышки пациентку пришлось срочно госпитализировать. К проблемам с дыханием добавились также острые боли в плече.Обследовав пациентку, медики диагностировали частичный отказ легких. Причиной тому стали микроскопические иголки, используемые во время практики акупунктуры. После проведенного курса лечения врачам удалось спасти жизнь пациентки, после чего она пошла на поправку.Случай с пациенткой показывает, что нетрадиционные методы медицины могут вызвать ряд серьезных проблем.Иглоукалывание пришло в мировую медицину из древнекитайских практик. Согласно теории акупунктуры, в теле человека существует 12 каналов, по которым проходит энергия Ци. Все проблемы со здоровьем связаны именно с нарушением этого потока. Вводя в организм крошечные иголки, профессионалы по иглоукалыванию устраняют боль и восстанавливают энергетические потоки.